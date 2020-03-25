人社部：要坚决纠正针对疫情严重地区劳动者的就业歧视

人民网北京3月25日电 （任妍）3月25日上午，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，会上，人力资源社会保障部副部长游钧指出，《国务院办公厅关于应对新冠肺炎疫情影响强化稳就业举措的实施意见》和近期相关的文件都在反复强调，要坚决纠正针对疫情严重地区劳动者的就业歧视，明确提出“三个不得”：服务机构和用人单位不得发布拒绝招录疫情严重地区劳动者的招聘信息，不得以来自疫情严重地区为由拒绝招用相关人员，对疫情导致暂不能返岗提供正常劳动的不得解除劳动合同或退回劳务派遣用工。

游钧称，这次疫情防控湖北是重中之重，湖北人民识大体、顾大局，自觉服从防控的需要，作出了重大贡献，付出了巨大牺牲，在就业方面，也承受着巨大的压力。党中央、国务院十分牵挂，全国人民也十分惦念。实际上这些天来，相关省份的援助，早已从对口医疗的援助开始延伸到返岗就业的援助，越来越多的湖北籍劳动者享受到“点对点、一站式”的服务，顺利返岗复工。

针对湖北地区管控措施严、退出时间晚对就业造成的影响，这次出台的《意见》专门明确了一系列帮扶措施，概括地讲，可归纳为“三个倾斜”、“一个维护”。

第一个倾斜是政策倾斜。现行的各项就业政策要向湖北倾斜。阶段性免征三项社会保险单位缴费、放宽失业保险稳岗返还裁员率标准、提高失业保险稳岗返还标准的政策，都明确了湖北省可由中小微企业放宽到所有企业。此外，对湖北高校和湖北籍的2020届高校毕业生给予一次性求职创业补贴。

第二个倾斜是项目倾斜。今年的“三支一扶”等高校毕业生基层服务项目将向湖北倾斜，湖北各级事业单位的空缺岗位今明两年可专项招聘湖北高校及湖北籍的高校毕业生。在当前开展的“百日千万网络招聘专项行动”中，专门设立了湖北专场，归集发布湖北地区的招聘信息。截止到3月21日，湖北专场已经发布岗位信息将近25万条。

第三个倾斜是对接倾斜。目前，广东、浙江、江苏等用工大省都与湖北人社部门建立了对口的劳务协作，其他省份也在积极谋划，摸清复工的需求，加强信息的衔接，开展“点对点”输送、“一站式”返岗。截止到3月22日，湖北省通过“一对一”、“点对点”包车输送返岗就业达到23.98万人，其中到省外的有16.93万人，组织专车7503辆、专列12列。

“一个维护”就是权益维护。《意见》和近期相关的文件都在反复强调，要坚决纠正针对疫情严重地区劳动者的就业歧视，明确提出“三个不得”：服务机构和用人单位不得发布拒绝招录疫情严重地区劳动者的招聘信息，不得以来自疫情严重地区为由拒绝招用相关人员，对疫情导致暂不能返岗提供正常劳动的不得解除劳动合同或退回劳务派遣用工。

游钧表示，这次疫情短期内给湖北经济社会发展带来一些阵痛，但随着疫情防控持续向好，复工复产全面推进，加上全国各地的大力支持、真情相助，更多的湖北籍务工人员将会及早实现健康返岗、安全返岗、暖心返岗。

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