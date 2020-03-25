人社部：四大举措为困难失业群体保生活强援助

人民网北京3月25日电 （任妍）3月25日上午，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，会上，人力资源社会保障部副部长游钧指出，当前，受疫情影响，部分劳动者的就业压力加大，部分失业人员生活困难。为加强对失业人员的帮扶，这次出台的《意见》专门提出了一些新政策和新举措。概括为四句话：畅渠道、保生活、优服务、强援助。

第一是畅渠道。就是畅通失业登记渠道。失业登记是失业人员申请政府帮助的入口。劳动年龄内有劳动能力、没有工作想工作的城乡劳动者，可以在户籍地或者常住地办理失业登记。但过去失业登记主要是到各级公共就业服务机构进行现场办理。为了解决这个问题，今年3月31日，人社部将在人力资源社会保障政务服务平台开通失业登记全国统一的服务入口，也就是说，拿手机就可以办理失业登记。所以，届时失业人员可足不出户办理失业登记，这是畅渠道。

第二是保生活。对已经登记失业人员中的参保人员，符合领取失业保险金条件的，放宽失业保险金的申领期限，同时畅通申领渠道，尽快实现在线上就能够领到失业保险金，确保失业保险待遇能够按时足额发放。对于领金期满但还没有就业的，以及一些按照现行的领金条件不符合的参保失业人员，可以发放6个月失业补助金。这项政策是在特殊情况下的一个特殊政策，目的就是要加大在特殊情况下困难人员的帮扶力度，保障他们的基本生活。同时，对生活困难的家庭，要及时纳入最低生活保障、临时救助等社会救助范围，来兜牢底线。

第三是优服务。登记失业人员可以免费获取政府的政策咨询、职业介绍和职业指导等就业服务，符合就业创业扶持条件的，还可以申请帮扶政策。对有培训就业意愿的，公共服务机构将主动推介职业培训的项目。对有创业意愿的，将积极提供创业培训、开业指导服务。

第四是强援助。将受疫情影响的失业人员及时纳入就业援助范围，进行重点帮扶，对那些难以通过市场就业的，要通过公益性岗位来进行托底安置。政府还要开发一批消杀防疫、保洁环卫等临时性公益岗位，安置就业困难人员，并给予一定的岗位补贴和社会保险补贴。

游钧称，当前疫情的防控形势持续向好，生产生活的秩序也在加快恢复，复工复产有序推进，企业的生产经营状况也正在逐步改善，劳动者返岗复工也越来越顺畅。所以，暂时失业的也不要灰心，各地人社部门和公共就业服务机构将会加大政策支持，提供贴心服务，帮助大家找工作、提技能，相信实现就业的春天很快就会来到。

(责编：任妍、孙阳)