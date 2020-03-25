南通税务：提速增效 “便民办税”送春风

2020年是连续开展“便民办税春风行动”的第七个年头，七年来，有变化也有不变，变化的是服务方式、办税流程、体验模式，不变的是“真诚税务、贴心服务”的理念。在南通，税务部门始终坚持以人民为中心的理念，以“当排头 创一流”为目标愿景，以“守正守变守初心 用心用力用激情”为团队气质，咬定目标，奋勇拼搏，倾全力答好南通“发展四问”，为实现南通发展的新时代新跨越贡献税务力量。

“等着做”变为“抢着做”——服务响应提速增效

“在变与不变中坚守，在得与不得中向前，这是我作为一名基层税务人员对七年‘便民办税春风行动’的最大感触。”海安市税务局一分局副分局长丁卫红说。

作为一名从税29年的老税干，丁卫红自2010年开始负责起全海安的纳税服务工作，见证了历年的“便民办税春风行动”。谈起变化，她如数家珍：“单以服务意识来说，2014年以前是‘有事找我我再做’，要等纳税人上门提需求再去服务，但现在不同了，我们定期通过线下问卷、电话回访、电子税务局满意度调研等方式，主动向纳税人问计问需，及时将各类税收新政送入百姓家。这七年，办税流程在不断规范，税收服务在不断优化，纳税人满意度在不断提高。征纳关系更和谐了，我们工作也更得劲了。”

与丁卫红有同感的是南通税务二分局股综合股股长王德林，他表示“外贸出口行情瞬息万变，只有迅速贴近出口企业的需求，做到即时响应，才能有为有位”。新冠肺炎疫情爆发以来，南通税务二分局迅速通过出口企业微信群、QQ群及短信发送《关于防范新型冠状病毒的出口退税服务温馨提醒》，提醒出口企业密切关注疫情期间出口退税有关事项。同时推出“先沟通再办理”、“线上办更便捷”等“非接触式”服务，进一步缩短审核审批时间，积极协调办理退库手续，在户均办理4个工作日的基础上再次实现“退税提速”。2月份实现日均退税，共办理15批次8.85亿元退税，大大缓解了出口企业的资金压力，提振了其外贸出口信心。

当前，医用防护服成为紧缺的防疫物资，如皋市逸人服饰有限公司迅速作出添加两条全新医用防护服生产线的决定。辖区内税务人员从“白蒲税务”工作群中得知这一消息后，第一时间将新冠肺炎疫情税收优惠政策送到公司财务负责人于敏手中。“国家减税降费优惠政策的‘及时雨’下到了企业的心坎上，我公司预计能享受各项税费减免600多万元。”于敏高兴地说。

“跑马路”变为“走网路”——办税流程简便易行

“从国地税征收窗口‘两边跑、两边缴’到国地税合并后的‘一窗通办、最多跑一次’，办税流程更加简便了。”海门市税务局一分局副分局长吴敏表示“便民办税春风行动”七年来，最明显的感受就是办税渠道的变化。

“以前办税要经常‘跑马路’，现在通过‘走网路’即可轻松搞定涉税业务。”如皋市税务局纳税服务股王志霞表示，“现在，居家办税、掌上办税成为常态。纳税人在任何地点、任何时间都可以办税，不再受时间空间的限制。不仅如此，我们还落实148个事项‘最多跑一次’，推进便民办税‘579工程’，实现了涉税事项减少50%，表证单书减少70%，资料报送减少90%，办税成本大为节省。”

今年以来，面对疫情考验，南通税务大力推广“非接触式”办税缴费服务，依托电子税务局、自助办税终端，扩大了发票领用和发票代开“网上申请、邮寄配送”的覆盖面，“非接触式”办税占比达98%。在海门，税务机关把不见面服务高频事项操作流程制作成二维码，对每一步骤都做了截图说明，并在微信朋友圈广为转发，引导企业多走网路，少走马路，赢得了纳税人的“点赞”。

南通税务一分局通过微信、QQ等网上渠道向全市重点企业推送税收服务“十大举措”，开设“绿色通道”，远程指导企业通过电子税务局上传申请资料，解决企业申领发票、延期申报等问题。“我按照税务局的提醒网上申请了，没想到第二天就收到了发票，税务局的硬核服务在这个特殊时刻依旧给力。”南通中远海运船务财务负责人周宇清说。

“纯手工”变为“全自动”——办税方式多元有感

随着信息技术的发展，南通税务部门不断更新办税服务方式，越来越多的纳税人感受到技术进步带来的办税新体验。按照标准化办税服务厅建设要求，进一步完善咨询服务区、自助办税区、纳税人体验区、办税等候区等功能区域基础配备，因地制宜，注重实效。

“配置自助办税终端，实现自助领用发票、自助代开增值税专用发票，并不断升级完善其功能，在原有自助办税设备基础上新购2台自助发票领用机器，1台自助代开发票机器，在一楼开辟了24小时自助办税厅。”政务中心税务窗口税务人员安元见证了办税服务区的变化，“纳税人选择办税的余地多了，办税窗口的服务压力明显减轻。”

南通港闸区税务局纳税服务股股长丁文华表示，税收服务质量在提升，纳税人的包容度也在提升，“我们不断改进服务质量，加强沟通交流，及时响应需求，纳税人看到了我们的努力，对我们因系统等原因产生的服务问题都很宽容，相互理解。”

(责编：车柯蒙、孙阳)