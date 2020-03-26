原标题：国务院国资委组织央企做好定点扶贫县贫困农民工就业帮扶

新华社北京3月25日电（记者王希）记者25日从国务院国资委获悉，国资委日前印发通知，要求中央企业强化责任担当，积极提供贫困农民工就业岗位招聘计划，灵活采取线上线下方式开展专项招聘，做好吸纳贫困农民工就业上岗服务保障工作。

为确保贫困农民工就业帮扶更精准，国资委对央企定点扶贫县贫困劳动力就业需求进行了详细统计，包括就业意向行业、意向地等，要求各央企主动对接对口定点扶贫县贫困农民工就业需求，结合自身年度用工计划，组织动员成员单位或劳务协作单位提供用工招聘计划，鼓励建筑、商贸、制造、服务等劳动力密集型企业加大吸纳就业力度。

国资委提出，央企要采取线上直接投放具体岗位、线下与定点扶贫县进行供需对接等多种方式开展招聘活动。线上招聘以中国国际技术智力合作有限公司、国投人力资源服务有限公司分别建设运营的中智招聘网（zhaopin.ciic.com.cn）和国聘网（www.iguopin.com）为依托，开设定点扶贫县贫困农民工网上招聘专栏，优化招聘流程，提高招聘的效率和精准度。

国资委考核分配局有关负责人表示，下一步将加强与有关部门的沟通协调，按照各地疫情防控和复工复产有关要求，安全高效做好新招聘农民工返岗复工服务保障。

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