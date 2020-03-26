促进险资服务实体经济

本报北京3月25日电 （记者曲哲涵）为规范保险资产管理业务发展，统一保险资管产品监管标准，引导保险机构更好服务实体经济，有效防范金融风险，银保监会制定了《保险资产管理产品管理暂行办法》，自2020年5月1日起施行。
《办法》明确，保险资管产品为私募产品，面向合格投资者非公开发行，产品形式包括债权投资计划、股权投资计划和组合类保险资管产品等。
银保监会有关负责人表示，《办法》坚持严控风险的底线思维，从期限匹配、风险准备金、非标限额等方面弥补了以往监管空白；同时结合保险资管产品特点，细化了机构资质、产品运作管理、信息披露等内容，并在投资范围、能力监管、风险责任人等方面制定更严格的规则。《办法》充分落实了穿透监管原则，要求保险资管机构有效识别保险资管产品的实际投资者与最终资金来源，充分披露资金投向、投资范围和交易结构等信息。
业内专家表示，《办法》的落地，将有利于引导保险资金等长期资金参与资本市场，同时也将进一步促进长期资金精准对接实体经济，助力国家战略项目发展，降低实体经济融资成本。
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