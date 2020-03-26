新基建拓展新空间（新基建 新机遇）

开栏的话

3月4日召开的中共中央政治局常务委员会会议强调，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。

“新基建”对统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的意义何在？“新基建”带来哪些新机遇？如何看待“新基建”的未来发展空间？从今日起，本报推出“新基建 新机遇”专栏，报道“新基建”在城市建设、产业发展等方面的扎实做法和创新实践，见证中国经济的强大韧劲和澎湃活力。敬请关注。

安徽滁州联手华为云助推转型升级

搭车云经济 企业降成本

本报记者 吴 姗

随着中国5G开启正式商用，越来越多的传统企业主动上云，在这个过程中，政府部门、传统企业、科技公司等多方，在合作中碰撞出新的火花，试验出新的可能。日前，记者走进安徽滁州，探访华为云与政企客户如何抓住产业升级周期的机遇，加速当地产业智能化进程，加强当地新型基础设施建设。

业务交到公有云，服务享受个性化

“公司上云后，硬件投入成本减少近2/3。”康佳集团控股的安徽康佳电子有限公司信息技术专家朱华满意地说。他告诉记者，过去，公司在硬件方面投入较大，公司将服务器和部分应用系统迁移到华为云上，再配合其他方面的优化，年度节约成本近500万元。

简单地说，“上云”是指将IT基础架构部署到云端，利用网络获取更便捷的计算、存储、数据、应用等服务。而说起“上云”的好处，康佳等先行试水企业滔滔不绝：降低运行成本、提升研发效率、用更少人力支持同量用户。

安徽康佳还有哪些业务正在上云？据了解，文件管理上，通过在华为云上部署应用ECS弹性云服务器以更安全地管理数据和文件；开发环境上，利用网上资源和开发工具来实现多人多功能跨区域协同办公；安防部署上，推出适合移动办公需求的新一代视频监控设施……朱华以安防部署工作举例，“公司一个厂区就有200多个摄像头，上云后依靠高速、大流量网络，才能实现实时定位追踪、后台数据分析，方便管理人员及时了解现场，将过去的事后追溯变成事前管控和事中跟踪。”

目前，安徽康佳主要使用公有云部署一些非核心系统，这个做法在业界较为超前。“实际上，公司内部对于是否上云争论许久。”朱华透露，一方面是现有服务器还能解决问题，另一方面是当时5G技术不够成熟，导致不少云端功能无法实现，而完全靠自己研发成本太高。

此外，康佳集团还将把ERP等核心系统逐步迁移上云，并且双方合作已涉及产品层面，现有的电视制造业务将与华为智慧屏进行融合，研制更高端的电视产品。

“华为提供的是一套从芯片到推理平台再到一站式开发环境的完善服务。”滁州华为智能家居云创新中心工作人员介绍，除了云服务，华为还提供训练平台、连接方式、智能语音、智能图像等几千项服务，但服务的公司具体需要哪些帮助，需要双方共同协商，定制个性化解决方案。应该说，更多传统企业通过上云，有了成为科技创新驱动型公司的可能。

发挥区位效应，释放技术优势

安徽康佳上云，是滁州企业智能化升级的缩影。滁州与华为尝试深度合作，推动着产业优势与科技优势进一步结合。

2018年8月，滁州市人民政府就与华为达成战略合作伙伴关系。双方签订了“滁州华为云计算大数据战略合作协议”，双方将在智能家居云、智慧城市、软件开发云三个领域开展合作，进一步挖掘滁州市区位、人才、服务、生态、软件和信息技术服务业等优势。

以滁州家电家居企业为例，滁州聚集了西门子、创维等国内外知名企业，形成具有一定规模与核心竞争力的区域性产业群。“在万物互联的数字化发展方向下，滁州产业升级换代的转型需求促成了滁州与华为的合作。”滁州市副市长姚志表示，滁州与京东、苏宁易购等企业也有合作，但主要解决的是线上销售问题，与华为合作是希望利用华为云计算等技术帮助本地企业转型升级，也借助华为品牌影响力使滁州的产业群更多被看见。

那么，如何更好发挥和承载华为等科技团队的技术引擎作用？

2018年，滁州高教科创城入驻无人机企业、机器人企业等十多家智能制造企业。“我们发现，企业升级过程中依赖的一些欧美国家技术，国内有科研团队也能够实现，只是沟通渠道需要进一步打通。”滁州高教科创管理服务中心副主任王昭文谈道，不久前滁州一家企业升级换代，原本要花费几亿元购买国外设备，引进的某科研院所专家表示可以用低很多的价格提供同样的技术支持，帮企业省了一大笔钱。

王昭文感受到，“包括华为等走在技术潮流尖端的企业或团队，具备强大技术能力和辐射效应，能带动一批与其产业链相关的企业来滁州，其技术可以渗透到更多行业更多领域，这也需要滁州高教科创城发挥更多技术衔接、资源配置作用，园区多方还有很大合作空间。”

实际上，政企上云渐成主流趋势，越来越多的用户尝试用“云”来解决传统线下场景存在的难题，数以万计的企业在数字化转型的关口上云破局，但一切才刚刚开始。去年公布的《中国云计算产业发展白皮书》显示，中国各行业企业上云率约40%，远低于欧美国家。培养起用户对云计算的信任，解决好用户担忧的安全性问题，才能真正实现“上云是常态，不上云是例外”，而这也需要科技力量更多延伸到地方。

截至去年底，江苏企业上云数量已超25万家

实现云共享 推进智能化

本报记者 曹树林

“与华为云深度合作，我们将加快新日工业互联网应用步伐，推动企业进一步提质增效。”江苏省新日电动车股份有限公司技术总监潘胜利说。

从2018年开始，江苏省启动工业互联网创新发展“365工程”。江苏省联合华为，重点围绕五星级上云企业、工业互联网标杆工厂、工业互联网平台等创新发展主体，聚焦新能源装备、工程机械、物联网、生物医药和新型医疗器械、核心信息技术、汽车及零配件等6个先进制造业集群，努力打造50个工业互联网创新发展标杆项目，助力江苏工业互联网发展示范区建设。

江苏省企业两化融合水平指数已连续五年保持全国前列。江苏省工信厅副厅长胡学同介绍，经过多方共同努力，截至2019年底，江苏省企业上云数量已超过25万家，星级上云企业超3000家，建成标杆工厂34家，创建“互联网+先进制造业”特色产业基地11个。

云计算成为基础公共服务

近年来，云计算迅猛发展，就像供水供电一样，逐渐成为一种基础公共服务。

江苏省“365工程”提出，充分发挥华为“云+联接”能力，为江苏制造业提供数字化、网络化、智能化转型服务，完成好工业互联网建设咨询、工业互联网网络提升、企业云化应用服务、工业互联网平台合作建设、工业互联网创新发展标杆建设、工业互联网创新发展试点区建设等6项主要任务。

潘胜利说，企业自建计算中心有几个方面的问题。一是机房设备采购成本高，后期运维成本也很高；二是企业自建云的算力在有些场景是不足的，有些场景又是浪费的。而企业上云可以完美解决这些问题。

在当地政府的引导、支持下，新日电动车与华为ROMA云开展深度合作，与华为在网络软件服务、商务智能等领域也广泛合作，不断提高企业的信息化应用水平。潘胜利说，新日电动车的数据仓库、供应商管理系统、订货系统、门店管理系统、市场人员管理系统等都将陆续上云。“上云之后，企业运营的成本会降低，用户的体验会更好。”潘胜利说。

江苏省工信厅两化融合推进处处长王万军介绍，目前“365工程”已取得初步成效。华为已与苏州、无锡、常州等多个工业园区或重点企业开展合作，与江苏省380多家企业开展“一对一”合作，形成了一些很好的应用，为江苏制造业企业转型升级提供了助力。

常州市新北区创新中心董事长司燕青表示，目前国家正在积极推动智能制造和企业上云，而常州作为工业明星城市，市委、市政府大力发展工业互联网，帮助企业转型升级。2019年，该中心已经助推150家企业上云，其中包括12家工业互联网标杆企业。

企业上云可显著降成本

常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司董事长谈源表示，江苏“365工程”帮助传统制造企业实现了网络化、信息化改造升级，有效提升了设计、生产效率和售后服务质量。

与华为云合作以后，宏发纵横利用华为云提供的产品生命周期管理系统、云仿真和云计算系统，实现了产品的快速迭代开发，设计成本显著降低。

企业上云可以帮助企业显著降低生产和管理成本、提高产品和服务质量、提高企业效益和竞争力。

当下个性化定制、小批量多品种的需求越来越大，实体企业面临着生产成本上升等困难，这倒逼企业通过数字化、信息化解决问题。江苏瑞升华能源科技有限公司总经理张小江介绍，瑞升华主要从事机械蒸发再压缩装备设计和生产，这是一种高度个性化的产品，“可能一张图纸只生产一台装备”。

华为云平台上有一个专门做物联网服务的公司叫深圳智物联。张小江介绍，瑞升华采用了深圳智物联的服务，把分布在全国各地的几百套设备的运行信息全部收集起来，实现了对设备运行数据的实时分析、计算，据此还可以给客户提供及时有效的预警性维护提示，提高设备运行效率。他表示，下一步公司将继续与华为合作，逐步将公司的物流信息、供应商信息等都统一到云平台上，不断提高生产智能化水平，用数据来指导生产，降低库存、提高效益。

我国的城市区域能源管理还处于起步阶段，管理效率和节能效率都比较低。中节能城市节能研究院有限公司技术总监张晓灵介绍，借助华为云服务，公司可以把所有的数据上传到云端进行统一存储、分析、处理，深度挖掘数据价值，在此基础上进行二次运维应用开发，形成一个智慧化的区域能源管理平台，提高管理效率和节能效率。

王万军表示，下一步江苏省工信厅将组织工业互联网资源池企业跟华为合作，共同打造服务生态，带动本土中小服务机构发展。此外，还要努力形成更多的行业解决方案，提高服务能力水平，以满足企业对工业互联网应用的需求。

《 人民日报 》（ 2020年03月26日 11 版）

(责编：岳弘彬)