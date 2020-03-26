江苏各级财政拨付防疫经费64.2亿元

本报南京3月25日电 （吴炎炜）江苏省财政厅发布消息显示，截至3月25日，全省各级财政已拨付防控经费64.2亿元，其中省财政拨付10.4亿元。主要用于确诊和疑似病例医疗救治、防控设备和物资采购、医护人员补助以及隔离病房改造、医疗废弃物处置、公共区域消毒、检测及防控试剂器具和疫苗研发生产等。

为保障疫情防控需要，江苏财政部门出台了一揽子支持政策护航经济发展、保障民生改善的政策。调整优化支出结构，在省级环保引导资金中安排2亿元，用于医疗废弃物处置，并从省战略新兴产业发展专项资金中安排3000万元，用于支持江苏省企业加大新冠肺炎检测试剂、疫苗和救治装备的研发投入。

《 人民日报 》（ 2020年03月26日 11 版）

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