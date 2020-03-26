中国担当全球供应链“稳定锚” 

随着稳外贸系列举措的逐步落地生效，我国外贸企业复工复产全面步入快车道，订单履约率不断上升。《经济参考报》记者获悉，接下来，相关部门还将推出更多举措，从力促企业复工达产、加强国际货运等方面提高进出口效率，保障产业链畅通。中国将继续担当全球供应链的“稳定锚”。

疫情发生以来，相关部门不断完善外贸外资协调机制，在财税、金融、保险、便利化等方面出台多项支持举措，为企业复工复产纾困。随着系列政策逐步落地见效，全国重点外贸企业复工呈现加速恢复态势。外贸产业链、供应链运转正在逐渐畅通。

记者在位于宜春市的江西紫宸科技有限公司看到，生产线正在全力运转，加紧生产人造石墨、锂电负极材料等产品。“目前公司主要产品人造石墨审批出口153单次，同比增长264%，金额0.47亿美元，同比增长104%。”该公司负责生产的副总经理古立虎对记者表示，订单的及时履约，保障了客户的原材料供应，也为我们赢得了更多市场。

这只是我国外贸企业全力复工达产，保障全球供应链稳定的一个缩影。目前，浙江、江苏、上海等地的重点外贸企业已经全部复工，其余地方也在迅速跟进，一批批生产生活资料正在源源不断地运往海外，为订单交付提供了有力保障，也为世界产业链正常运转贡献着中国力量。

更多的利好还在持续释放。3月24日召开的国务院常务会议要求，维护产业链供应链稳定，及时协调解决制造业全产业链复工复产遇到的困难和问题，特别要保障在全球产业链中有重要影响的企业和关键产品生产出口。针对疫情期间国际航运萎缩，会议从加强国际协作、完善航空货运枢纽网络、健全航空货运标准体系等三个方面进行部署，提高我国国际航空货运能力。会议指出，要在京津冀、长三角、粤港澳和成渝等地区具备条件的国际枢纽机场实行24小时通关，提高安检和通关效率。加强清关、货代、仓储等物流服务。

商务部国际贸易经济合作研究院对外贸易研究所副所长竺彩华接受《经济参考报》记者采访时表示，从中国制造业在全球地位来衡量，目前，中国制造业占全球制造业总产出的比重已经从2005年的8.5%提高到现在的30%左右，中国是当之无愧的“世界工厂”。另外，从贸易市场来衡量，中国是全球最大的货物出口国，同时也是第二大进口国。“无论是作为供应链的上游还是下游，还是作为最终产品的消费市场，中国都举足轻重。因此，中国的疫情稳定和生产稳定，对维护全球产业链至关重要，将担当起全球供应链的‘稳定锚’。”竺彩华说。（记者 王文博 班娟娟 程迪）

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