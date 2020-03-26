大“动脉”通畅 全复苏存“梗阻”——长江上游水陆物流枢纽复工调查

疫情期间，长江上游最大的公铁水联运港口重庆果园港，一度积压船舶数十艘，影响到周边物资周转。眼下，随着疫情得到控制，企业纷纷复工复产，黄金水道恢复畅通，果园港也活跃起来，汽车、集装箱等货品进出繁忙。

记者近日在重庆采访了解到，长江上游水、公、铁通道正加快恢复，物流“大动脉”基本畅通，但局部还有货物压仓的情况，物流业全面复苏仍面临一些制约因素。业内人士建议，加强全链条统筹协调，实施精准扶持，全面激活物流体系，为经济复苏提供有力支撑。

“动脉”恢复顺畅 货物局部积压

新冠肺炎疫情暴发后，辐射长江上游的重庆水路、公路、铁路都不同程度遭受影响，经过全力消阻保畅，截至记者发稿时，水陆物流枢纽基本恢复畅通。

走进长江上游最大的公铁水联运港口重庆果园港，记者看到，吊机刚给一艘船卸完货，正在短暂“休息”；偶尔有货车进出，将港区内的干散货、集装箱运出。果园港件散货码头有限公司副总经理肖劲勇介绍，春节以来港口就没停歇，疫情初期由于沿江中小码头关闭，进出港船舶增多，加上本港严格的防疫检查，一度导致40余艘船舶积压，目前这些货物已全部装卸完成，“据船舶企业反映，长江沿线各港口已经都复工了，停靠进出没问题，黄金水道已恢复顺畅。”

在位于重庆西部国际物流园的传化公路港，十多辆挂式大货车有序进出、装卸，港内大数据平台上显示着重庆至全国各地公路干线的恢复状况。重庆传化公路港物流有限公司副总经理李卓颖介绍，除湖北外，重庆至全国的长途公路货运已全部恢复，本地城市配送也在加快恢复，入驻公路港的200余家企业8成已经复工，每天有800台左右货车进出，较正常情况下的1200台大约少三分之一，“公司的国际物流业务，主要走中欧班列、西部陆海新通道的铁路，目前也都很顺畅。”

但部分物流枢纽仍出现大宗商品压仓的情况。在果园港件散货仓储地，记者看到成片的钢材、钢卷堆码在仓库内外。肖劲勇说：“由于下游客户需求减少，贸易商在果园、寸滩两港积压的钢材库存已超过100万吨，铬矿堆压也超20万吨。如果继续积压，会对港区的货物周转造成阻塞。”

在传化公路港的重庆新石田卡班速运点，一些工人正在将库房内的汽车配件、电子产品装车外运。但库房内仍有不少货物积压。“主要是重庆范围内的教材、课本，9成以上是通过我们运输，但因疫情影响，很多学校开不了学，教材只能积压在仓库里。”重庆新石田卡班速运点总经理赵必勇说。

物流全面激活仍存梗阻

记者调查发现，当前，长江上游水陆物流虽然从疫情早期的停摆中“动起来”，实现基本畅通，但全面激活仍面临不少梗阻。

首先是“人”这一关键要素，从业人员还在陆续到位中。李卓颖介绍，在重庆传化公路港注册的司机有1300名左右，目前仍有两三百名司机没复工，“很多司机来自外省农村，前段时间，他们回来后往往要隔离7-14天，有的跑一次长途去外省市，回来也要观察几天，返工困难，加上疫情期间跑长途存在一定的被感染风险，不少司机宁愿在家等一等。现在虽然政策放宽了，但乘坐公共交通返回来的，仍需要隔离7天时间。”

重庆宇航物流有限公司总经理刘中全告诉记者，他们公司目前返工的货车司机有近50人，但之前有不少地方的餐饮、住宿、维修等配套服务复工慢，导致有段时间司机吃、住只能在车上，生活过得艰难，再加上业务量下降，出车次数减少，部分司机的收入也有所降低，这让一些司机更不愿意复工。

其次是“货”的因素，制造、建筑、日常消费等行业受疫情影响较大，水陆货物量同比萎缩，对物流企业造成不小的冲击。“我们公司主要做上海到重庆的集装箱，今年2月份我们只做了4113标箱，同比下降4成多。”重庆太平洋国际物流有限公司副总经理王浩说。

赵必勇等物流企业负责人表示，运量萎缩的主要原因是疫情给上游生产企业带来的影响，“往年同期，我们每天运输15车电子配件，现在不到10车。”赵必勇说，一季度公司营收至少下滑30%，运量短期内很难恢复，“一些小物流企业接到一点儿货，怕丢了客户不敢不跑，又跑不起，只好转包给我们。”

期待精准扶持 加快全链复苏

受访物流企业普遍表示，物流行业支撑着疫情防控和经济社会发展两条“战线”，亟须相关部门加强统筹协调、精准扶持，助力物流行业加快全面复苏，进一步降低疫情对经济运行的影响。

首先，尽快统筹推进配套服务业复工复产。李卓颖表示，物流行业本身也需要配套服务的保障，因此复工复产应当是系统性、全链条式的复工复产，仅仅物流企业复工复产，餐饮住宿、维修等配套服务行业跟不上，也会制约物流的效率，建议尽快推动配套服务复工复产。

其次，尽快出台更精准的物流行业扶持政策。当前，国家免除了高速公路通行费，一些地方也纷纷出台针对中小微企业的融资帮扶等政策。但一些物流企业负责人表示，不少帮扶政策物流企业无法享受，比如减免通行费后，很多大型企业货主方在运价上就同比例压价，物流企业并未真正获利；再比如，一些大的物流平台，对入驻企业疫情期间的场地租金、仓储费用等进行减免，而自身相关费用还是要照交不误。果园港集装箱码头有限公司副总经理方亮建议，可参照免除高速公路通行费，对水运相关费用实行减免，同时针对平台类物流企业加大支持，以此带动中小物流企业加快复苏。

最后，进一步加大生产型企业复工复产力度，大力度激活终端消费。受访物流企业表示，释放并激活终端市场消费，带动生产型企业复工复产，是货运量提升、物流行业良性复苏的关键，当前随着疫情基本得到控制，各地应科学、有序地帮助企业复工复产，鼓励群众增加消费。（记者 张桂林 韩振 杨仕彦）

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