乡村旅游渐升温 山顶春色迎客来

3月25日，游客在新登镇上旺村黑山顶的油菜花海中游览。

近期，随着疫情防控形势向好，景区开放。浙江省杭州市富阳区新登镇上旺村黑山顶的梯田上油菜花竞相开放。黑山顶面积近100亩，一年四季都能看日出、日落、晚霞、云雾，当地希望将其打造成现代化管理的农场，通过种植油菜花、桃花、梨花、高粱、旱稻等各类农作物，发展观光农业，推动乡村旅游。

近年来，浙江省杭州市富阳区积极推动当地乡村特色旅游、促进农民增收，游客数量、旅游收入大幅增长。2019年全区乡村旅游接待游客1500万人次，实现收入8.57亿元。

新华社记者 徐昱 摄

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