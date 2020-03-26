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严格落实防控举措 恢复生产生活秩序

复工复产按下“快进键”（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

本报记者

2020年03月26日08:52  来源：人民网－人民日报
 

　　习近平总书记在3月4日召开的中共中央政治局常委会会议上强调，“要抓紧推进经济社会发展各项工作，精准有序扎实推动复工复产，实现人财物有序流动、产供销有机衔接、内外贸有效贯通，把疫情造成的损失降到最低限度。”面对新冠肺炎疫情带来的风险挑战，以习近平同志为核心的党中央高瞻远瞩、科学判断、全面部署，统筹抓好疫情防控和经济社会发展重点工作。

　　自上而下，各级党委和政府“两手抓、两手硬”，加快建立同疫情防控相适应的经济社会运行秩序；各行各业，在严格落实防控举措的同时，按照分区分级、分类分时的差异化策略，加快恢复生产生活秩序。

　　神州大地，春意盎然，生机勃勃。

　　工业生产步伐加快——

　　黑龙江省哈尔滨市平房区成立了由45名一线招商人员组成的“驻厂员”队伍，24小时服务复工复产企业。同时，针对47家中小企业，专门组成队伍进行全覆盖走访，逐一指导、协助企业完成开复工备案。截至3月19日，平房区211家规模以上工业企业开复工率达到97.6%。

　　天山南北，规上企业陆续复工复产。

　　受疫情影响，新疆规上企业复工复产遭遇了经营上的一些问题，怎么办？

　　2月27日至3月2日，兵团八师石河子市组织辖区134家规上企业的1000余名在疆外的高管、中层和技术骨干人员返疆返岗。按照定车、定司机、定路线、绿色专用通道的“三定一通道”原则，石河子市建立重点企业车辆不停车、不检查、不收费、优先通过的“三不一优”通道，还协调农发行、国开行等金融机构为6家工业企业落实贷款13.6亿元。

　　截至3月13日，剔除季节性停产等因素，石河子市规上工业企业复工复产率达100%。

　　雄安新区，支持复工政策在发力。

　　为解决企业复工复产相关需求及困难，雄安新区出台企业减负担促转型若干举措，加大宏观政策调节力度，利用减税降费、贴息贷款等方式帮助企业减轻负担。截至3月19日，新区实际规上工业企业163家，复产162家，复产率为99.4%。

　　据中国人民银行相关负责人介绍，5000亿元再贷款再贴现政策出台以来，人民银行总行和各分支机构采取多种措施，积极协调地方政府和金融机构，有效推动了再贷款再贴现政策的落地。截至3月15日，金融机构累计发放优惠利率贷款共1114亿元，对支持企业复工复产发挥了重要作用。

　　居民消费日渐回暖——

　　各地努力引导、帮扶服务业复工，方便群众的衣食住行等生活需求。

　　夜幕降临，昆明市市中心的南强步行街亮起了彩灯，奶茶店、火锅店等店铺纷纷开张，街道上也恢复了人气……

　　3月15日晚，中办国办复工复产调研组来到南强步行街，在一家“网红”火锅店门口，看到三五成群的食客排起长队……“等位久主要是因为新冠肺炎疫情防控期间隔桌用餐，接待量只有平时的一半。”火锅店店长张宇朝介绍：消费者进出店铺分别要扫描“云南抗疫情”进出场所二维码，并测量体温，同时店里还向消费者提供酒精和消毒液，生意一天比一天好起来……

　　昆明市于3月13日发布了“恢复堂食服务”的通告。昆明市副市长王冰表示，昆明市引导顾客分时、分批、错峰进店就餐，顾客进门要测体温、戴口罩，每位餐座间隔距离不小于1米。目前昆明市的小型餐馆、小吃店、快餐店全面开放。

　　武汉临空港经济技术开发区，物流企业众多。在顺丰武汉吴家山中转场，只见各种派件、收件的快递车辆进进出出，一片繁忙景象。进入分拣作业区，只见十多条快递流水线正全速运转……“我们除要求员工每天进场之前测体温和全身消毒外，还安排专人对每件快递进行喷洒消毒。”湖北顺丰快递总经理潘韦说。

　　从3月19日起，湖北顺丰开通了省内其他地市到武汉的员工返岗专车，连日来，已有宜昌、孝感、襄阳等地员工“点对点”包车返岗。

　　武汉市邮政管理局办公室主任张雅雯说，武汉市上岗快递小哥人数从春节前夕的5000多人增加到目前的2万多人。全市快递行业复工率力争在4月中旬达到90%以上。

　　商务部市场建设司有关负责人介绍：随着疫情的缓解，住宿餐饮等生活服务业也在稳步复苏，截至3月16日，全国生活服务企业复工率超过60%。

　　据了解，为加速住宿餐饮等生活服务企业复工营业，商务部正会同相关部门研究对生活服务业分区分级分类复工，取消复工营业的临时性限制，支持生活服务企业加速复工；同时将指导地方通过“点对点、一站式”直达式运输等方式帮助员工返城返岗，尽快解决企业用工难题。

　　（本报记者贺广华、张艺开、阿尔达克、史自强、叶传增、侯琳良、范昊天、沈文敏）


　　《 人民日报 》（ 2020年03月26日 01 版）
(责编：庄红韬、杨曦)
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