人民网>>财经

中小企业复工率超七成（国务院联防联控机制发布会）

可从3个渠道了解扶持政策

2020年03月26日08:52  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京3月25日电  （记者邱超奕）截至3月24日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例4287例，其中重症病例1399例；累计治愈出院病例73650例，累计死亡病例3281例，累计报告确诊病例81218例，现有疑似病例134例。3月24日，我国内地无新增本土确诊和疑似病例。当天起，湖北除武汉市以外地区解除离鄂通道管控，有序恢复对外交通。另据世卫组织最新通报，当日全球新增确诊病例近4万人。随着各地进一步复工复产，人员流动增加，要严防境外疫情输入和境内疫情反弹。

　　25日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍信息技术防控、复工复产和中小企业发展状况。工信部新闻发言人、信息技术发展司司长谢少锋表示，这次应对疫情以及复工复产过程中，成功应用了大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术，取得良好效果。一些医疗机构借助新技术，精准高效开展疫情监测分析、病毒溯源、患者追踪、社区管理等工作。复工复产方面，一些地方推广无人生产、远程运维、在线服务等新模式和新业态，加快恢复制造业产能。疫情期间，人工智能技术发挥了重要作用。据不完全统计，目前已有20余款人工智能系统应用在全国数百家医院。

　　为做好通信保障，工信部、各地通信管理局和电信企业24小时应急值守，32支国家应急通信一类保障队伍实时待命，确保关键系统平稳运行。目前，全国通信行业累计投入通信保障人员35.7万人次，各类保障车辆17.4万辆次，保障全国通信网络平稳运行。

　　工信部信息通信管理局局长韩夏介绍，为做好流动人员行程查验，工信部组织中国信息通信研究院和中国电信、中国移动、中国联通三家基础电信企业，推出“通信大数据行程卡”服务。目前，累计查询量已超过4.5亿次。

　　为防控境外输入疫情，3月6日起，“通信大数据行程卡”上线了境外到访地查询功能，可以及时发现瞒报、漏报、不实申报行程信息等问题。同时，相关部门严格落实数据安全和个人信息保护措施，目前通信大数据的分析没有出现个人信息泄露。

　　工信部中小企业局副局长秦志辉透露，工信部2月9日印发了帮助中小企业复工复产共渡难关的20条措施，指导地方为中小企业提供服务。相关监测显示，3月24日，中小企业复工率已达71.7%，比2月23日提高了42.1个百分点，复工率稳步提升。

　　疫情期间，为帮助中小企业渡过难关，国家和地方出台了很多扶持政策。公众可以从3个渠道了解这些政策：一是中国政府网设立了“应对疫情支持中小企业政策库”，梳理汇总了各项政策；二是国务院政务服务平台建立了“小微企业和个体工商户服务专栏”，提供一站式政策查询和服务入口；三是工信部门户网站发布了《支持中小企业应对新冠肺炎疫情政策指引》，把企业面临的问题和政策归类匹配，便于企业知悉相关政策。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月26日 04 版）
(责编：庄红韬、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved