中小企业复工率超七成（国务院联防联控机制发布会）

本报北京3月25日电 （记者邱超奕）截至3月24日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例4287例，其中重症病例1399例；累计治愈出院病例73650例，累计死亡病例3281例，累计报告确诊病例81218例，现有疑似病例134例。3月24日，我国内地无新增本土确诊和疑似病例。当天起，湖北除武汉市以外地区解除离鄂通道管控，有序恢复对外交通。另据世卫组织最新通报，当日全球新增确诊病例近4万人。随着各地进一步复工复产，人员流动增加，要严防境外疫情输入和境内疫情反弹。

25日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍信息技术防控、复工复产和中小企业发展状况。工信部新闻发言人、信息技术发展司司长谢少锋表示，这次应对疫情以及复工复产过程中，成功应用了大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术，取得良好效果。一些医疗机构借助新技术，精准高效开展疫情监测分析、病毒溯源、患者追踪、社区管理等工作。复工复产方面，一些地方推广无人生产、远程运维、在线服务等新模式和新业态，加快恢复制造业产能。疫情期间，人工智能技术发挥了重要作用。据不完全统计，目前已有20余款人工智能系统应用在全国数百家医院。

为做好通信保障，工信部、各地通信管理局和电信企业24小时应急值守，32支国家应急通信一类保障队伍实时待命，确保关键系统平稳运行。目前，全国通信行业累计投入通信保障人员35.7万人次，各类保障车辆17.4万辆次，保障全国通信网络平稳运行。

工信部信息通信管理局局长韩夏介绍，为做好流动人员行程查验，工信部组织中国信息通信研究院和中国电信、中国移动、中国联通三家基础电信企业，推出“通信大数据行程卡”服务。目前，累计查询量已超过4.5亿次。

为防控境外输入疫情，3月6日起，“通信大数据行程卡”上线了境外到访地查询功能，可以及时发现瞒报、漏报、不实申报行程信息等问题。同时，相关部门严格落实数据安全和个人信息保护措施，目前通信大数据的分析没有出现个人信息泄露。

工信部中小企业局副局长秦志辉透露，工信部2月9日印发了帮助中小企业复工复产共渡难关的20条措施，指导地方为中小企业提供服务。相关监测显示，3月24日，中小企业复工率已达71.7%，比2月23日提高了42.1个百分点，复工率稳步提升。

疫情期间，为帮助中小企业渡过难关，国家和地方出台了很多扶持政策。公众可以从3个渠道了解这些政策：一是中国政府网设立了“应对疫情支持中小企业政策库”，梳理汇总了各项政策；二是国务院政务服务平台建立了“小微企业和个体工商户服务专栏”，提供一站式政策查询和服务入口；三是工信部门户网站发布了《支持中小企业应对新冠肺炎疫情政策指引》，把企业面临的问题和政策归类匹配，便于企业知悉相关政策。

《 人民日报 》（ 2020年03月26日 04 版）

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