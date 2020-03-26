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浙江谋划早、举措实

产业协同复工 工人干劲十足（积极有序推进复工复产）

本报记者 窦瀚洋

2020年03月26日08:52  来源：人民网－人民日报
 

　　“目前产能恢复情况如何？”“员工返岗有困难吗？”“原材料供应有什么问题？”近日，中办国办复工复产调研浙江组与企业人员面对面交流，询问复工复产过程中遇到的困难，并及时帮助协调解决。

　　在浙江飞翼生态农业有限公司包装车间，员工正忙着打包各种蔬菜。拿起一包生菜，调研组关切地询问价格，公司董事长杜东方介绍，“菜篮子”事关民生保障，得益于提早布局，疫情发生后公司迅速储备防疫物资，合理安排用工，在1月28日就恢复了正常供菜，“现在每天送菜量约3万包，菜价稳定。”企业目前正抓紧育苗，生产组正以每天10亩的速度抢播移栽蔬菜，确保蔬菜供应。

　　振德医疗用品股份有限公司的口罩、防护服等生产线马力全开，企业早在1月22日就迅速响应，成立了疫情应急物资生产与防控指挥部，至今已累计调配供应口罩超3000万只。“复工复产遇到原材料紧缺等难题，政府也积极给予帮助。”公司董事长鲁建国说，相关部门不仅帮忙在天津、广东等地找到熔喷布、鼻梁架等原材料供应商，还出台了社保减免政策，“第一个月就为我们减免节省了60多万元。”

　　疫情防控期间，为解决企业在资金、用工中的各种难题，浙江在企业用工保障、金融、税务支持等多方面出台优惠政策，组织协调包机、专列等接运省外务工人员返岗，全国首趟接返在鄂员工的就业专列也于3月18日顺利抵达绍兴，547名湖北恩施籍务工人员踏上复工路。

　　如今，许多企业不仅复工复产，还积极带动产业链协同复工。在宁波，金田铜业（集团）股份有限公司的铜管车间里一派忙碌景象，公司董事长楼国强介绍，利用自动化设备和数字化手段，这间智慧车间正在以最少的人力实现满负荷运转，目前铜管产能已全部恢复。金田铜业还积极带动当地产业链协同复工，共享防疫经验，支援防疫物资，“复工初期，物流行业影响严重，在政府帮助下，我们协助合作物流单位落实外地员工返岗等问题，帮助物流方尽快复工。”楼国强说。

　　浙江通过建立多级联动产业链协同复工机制，与16个省份跨省协同，相互协调解决跨省企业对设备、零配件、原材料等多方需求，截至3月10日，共协调推动3889家省内外产业链企业协同复工复产，协调成功率近90%，其中省内产业链配套企业2630家，复工率达91.3%。

　　眼下，防范境外输入成为防疫重点，也为企业复工复产带来更大的挑战。在宁波舟山港穿山港区集装箱码头，浙江省海港集团、宁波舟山港集团党委书记、董事长毛剑宏说：“随着国际航行船舶到港量不断增多，境外疫情‘外防输入’的压力比较大。”

　　为此，集团创新引航任务“专员、专车、专艇”接送机制，实现疫情防控、港口生产作业有条不紊双目标。“集团动员令一发，广大引航员积极响应，大家干劲十足，我们也更有信心。”毛剑宏说，全面复工复产后的港口生产和集疏运体系实现快速恢复，1月至2月，宁波舟山港预计完成货物吞吐量16371.8万吨，为同期的98.5%。

　　目前，浙江11万户中小工业企业产能基本恢复，397万小微企业、个体工商户产能恢复率达到85%；规上工业、规上（线上）服务业企业全部复工，企业产能恢复率达到88.6%。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月26日 04 版）
(责编：庄红韬、杨曦)
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