推出“复工贷” 资金到账快（积极有序推进复工复产）

在广西崇左市扶绥县，一场大雨过后，地里的路还很泥泞。深一脚浅一脚，记者近日跟随中办国办复工复产调研广西组来到渠黎镇甜蜜之光草地贪夜蛾防治基地。

基地平台上停放着六七架植保无人机，还有喷雾器、弥雾机，10多名身穿工作服的师傅正在忙着检修一架无人机，广西科虹有害生物防治有限公司的负责人肖志科说：“防控草地贪夜蛾，就得靠这些高科技。”

调研组的同志关切地问：“虫口夺粮是件大事，耽误不得。你们企业又是专门搞农业病虫害防治的，复工情况如何？”

肖志科说：“一手抓防疫，一手抓复工，疫情防控期间，我们公司并没受到特别大的影响，本地员工回企业工作有‘绿色通道’，400多人已全部复工，如今都平稳转换到防治病虫害的工作中。”

渐渐地，大家紧锁的眉头舒展了，步伐也轻快了不少。

农业态势好，工业怎么样？在南宁，广西南南铝加工有限公司董事长韦强之前心里可没底。疫情发生以来，公司面临不小的经营压力，尤其是流动资金面临较大需求。如何缓解资金压力，获得银行信贷支持，成为摆在他面前的一大难题。

为解决类似问题，广西创新推出“复工贷”。银行机构直接按降低2%后的利率向企业发放贷款，再由银行机构向财政部门申请2%的利差补贴。广西已统筹安排10亿元贴息资金，预计将带动投放500亿元复工贷款，为1万家复工复产企业注入流动资金。

有了“复工贷”，这些天，韦强的底气可足了：“‘复工贷’为我们复工复产带来了坚实的资金保障，可以说是给企业的一个大礼包。”目前公司已向中国工商银行广西分行和中国银行广西分行申请“复工贷”5000万元，两家银行根据相关政策，通过开放绿色通道、简化手续、快速办理等方式，很快就会将贷款拨付到位。

目前，广西已累计向3.6万家复工复产企业和个体工商户提供授信额度7908亿元、发放贷款1083亿元。

对广西而言，经济韧性在外贸中更能体现。据海关统计，1—2月，广西外贸进出口总值达512.8亿元。以防城港市为例，截至目前，当地110家重点外边贸企业已全部复工复产复贸，复产复贸率达100%。

在防城港市东兴口岸北仑河二桥通道，进出境的大货车络绎不绝。忙着在卡点值守的二桥值班组组长梁海忠说：“这两天进出境的货物多，我们得织牢守护边境口岸的疫情防护网。”当地与越南方面建立了疫情期间沟通会晤机制，共同做好疫情防控。同时创新通关模式，开通疫情防控进口应急物资通关“绿色通道”，实行边境小额贸易货物随到随检。2月13日至3月18日，经东兴口岸出入境车辆高达7443辆次，进出口货运量为77905吨，出入境货物货值达43.07亿元。

此外，广西还加强农民工返岗运输“点对点”服务，截至3月19日，农民工已累计返岗1140万人；崇左市15家制糖企业开足马力，截至3月16日，甘蔗已全部顺利收榨，产糖218.37万吨，同比增加0.67万吨；广西防疫医疗物资企业不断壮大，口罩日产量从2万只增加到400万只。

《 人民日报 》（ 2020年03月26日 04 版）

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