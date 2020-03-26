保供应，充实群众餐桌

要把扩大生猪养殖的政策落到实处，就要打消养殖户的疑虑，让养殖户形成稳定的预期
经过全国上下艰苦努力，全国疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势不断巩固和拓展。习近平总书记赴湖北省武汉市考察疫情防控工作时强调，要充分考虑群众基本生活需求，密切监测市场供需和价格动态，保障米面粮油、肉禽蛋奶等生活必需品供应。落实这一要求，在疫情防控中体现民生温度，就要做好居民生活必需品保供调度。
在疫情冲击下，如何确保菜篮子供应，备受关注。不久前，国务院联防联控机制举行新闻发布会表示，疫情发生后，国家相关部门第一时间启动了“菜篮子”产品价格日报制度。从全国的情况来看，重点“菜篮子”产品市场供给总体充足，市场运行基本平稳，市场价格有涨有跌。随着复工复产和居民生活有序恢复，供需紧平衡状态有望改善。
事实上，面对去年以来的猪肉价格上涨，国家迅速行动，采取了一系列扩大生猪养殖、增加猪肉供应的举措。比如，自然资源部允许养殖设施占用非基本农田的一般耕地；国家发改委、金融机构打开闸门，项目资本、金融资本纷纷流向生猪养殖业；生态环境部、农业农村部要求各地清理不合理禁养区划定，并将此项工作纳入中央环保督察和强化监督范畴……一系列举措既有宏观指导性，也有现实针对性。
从基层来看，贯彻落实好国家的各项政策，需要因地制宜、分类施策，把各项政策细化，做好各项政策之间的统筹协调。比如，在减少禁养区、扩大养殖区的同时，也要守住基本农田、自然保护区、饮用水源保护区、湿地公园等不被侵占的底线，尽最大努力兼顾经济发展与生态保护。做好上下联动，坚持十个指头弹钢琴，才能把中央的好政策落到实处。猪肉供应需要一个周期，要把扩大生猪养殖的政策落到实处，就要打消养殖户的疑虑，让养殖户形成稳定的预期，激励更多养殖户投入到生猪养殖中。
在做好疫情防控的同时切实保障基本民生，是对治理能力的考验。时刻把群众冷暖放在心头，把好事办好，才能切实保障好米面粮油、肉禽蛋奶等生活必需品供应。
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