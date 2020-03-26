尽快畅通经济社会循环（一线视角）

当前，统筹好疫情防控和经济社会发展，落实分区分级精准复工复产，是各地的重要任务。江苏省出台了《关于加强科学防治精准施策坚决打赢疫情防控阻击战统筹推进经济社会发展的指导意见》，以县域为单元依法依规科学划分疫情风险等级，精准制定差异化防控措施，实行分区分级精准防控、分类指导，推动企业复工复产，统筹下好疫情防控与经济发展一盘棋。

善弈者谋势。动态把握形势变化，是科学治理的应有逻辑。面对疫情防控与经济发展的双重任务，应该着眼于尽快畅通经济社会循环，充分考虑群众生产生活需要，一手抓防疫，一手抓发展。这就要求我们，既不能对不同地区采取“一刀切”的做法、阻碍经济社会秩序恢复，又不能放松防控、导致前功尽弃。因此，立足实际，统筹兼顾，既遵照疫情防控的要求，又遵循经济发展的规律，各地政府需要担当作为、积极行动起来。

从加强疫情防控到做好医疗救治，从推动复工复产到错峰组织开学，从做好对口支援到加强物资保障……江苏此次出台的《意见》，从8个方面作出了33项具体部署，传递出疫情防控和经济社会发展“两手齐抓两手都要硬”的鲜明工作导向，为更好统筹疫情防控和经济社会发展，制定“作战图”、明确“任务书”。

统筹兼顾，需要突出重点；只有重点突出，才能带动全方位工作的推进。江苏全面推动公共事业运行必需、疫情防控必需、群众生活必需以及其他涉及重要国计民生的重点行业领域企业复工复产；大力支持龙头企业、骨干企业，高技术、高成长、高附加值企业，外资外贸企业等“重点企业”加快复工复产；将重大项目作为重点，在用工保障、防疫物资安排、要素供给等方面给予重点保障，推动早开工；要求疫情风险较低的县（市）要加快中小微企业复工复产进度。面对复杂形势和繁重任务，抓住了重点方面、主要矛盾，就是牵住了发展的“牛鼻子”。

统筹做好疫情防控和经济社会发展，既是一次大战，也是一次大考。全面复工复产是一项系统工程，离不开各条战线的强有力支撑，不是哪家企业、哪个地方孤军奋战就可以奏效的。受疫情冲击影响，“员工返岗难、物流运输难、上下游产业链配套难、企业自身防控难”在各地不同程度存在。这需要有效发挥政府“有形之手”的作用，以“一盘棋”思维打通堵点、突破难点、克服痛点，推出针对性举措，“确保员工回得来、原料供得上、产品出得去”。

复工复产需要各地有更多更具体的谋划、更周密的安排。各地的疫情防控形势不同，企业复工复产和项目建设推进情况也千差万别。当前，各级政府尤需花真功夫调研，摸清企业难点和需求，具体问题具体分析，因地因时、因业因企施策。一方面，聚焦共性问题，研究一揽子应对举措；另一方面，拿出“一对一”办法，精准解决企业困难，在疫情防控和经济社会发展中找到最佳路径。只要有序且有力地推动企业复工复产、尽快畅通经济循环，就一定能保持经济社会大局稳定，推动经济社会持续健康发展。

（作者为本报江苏分社记者）

《 人民日报 》（ 2020年03月26日 05 版）

(责编：庄红韬、杨曦)