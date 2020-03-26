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北京公布欠薪企业“黑名单”

2020年03月26日08:54  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京3月25日电  （记者贺勇）3月23日，北京市人力资源和社会保障局公布了2020年第一批8家用人单位的重大劳动保障违法行为，其中，北京麻辣诱惑食品有限公司、天津热辣食品有限公司、合力云（天津）科技有限公司北京分公司3家用人单位，因拖欠农民工工资，且经行政机关责令改正却拒不改正，已被列入拖欠农民工工资“黑名单”。

　　北京市人力社保局相关负责人介绍，为加大对重大劳动保障违法行为的惩戒力度，强化社会舆论监督，维护劳动者合法权益，北京全方位构建劳动保障用工信用诚信体系，建立了“拖欠农民工工资列入黑名单”等多项制度。同时，北京31个行政部门建立了联合惩戒机制，凡是被列入拖欠农民工工资“黑名单”的用人单位，对其在政府资金支持、政府采购、招投标、生产许可、资质审核、融资贷款、市场准入、税收优惠、评优评先等方面实施联合惩戒措施。

　　据悉，为深入推进根治欠薪工作，北京对欠薪违法行为实行“零容忍”，重拳出击，不断加大信用惩戒力度，2019年，北京共对116家用人单位的重大劳动保障违法行为进行了社会公布，并将6家拖欠工资的用人单位列入“黑名单”。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月26日 07 版）
(责编：庄红韬、杨曦)
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