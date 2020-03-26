贵州补助12亿元支持“9+3”县区脱贫

本报贵阳3月25日电 （记者黄娴）记者从贵州省财政厅获悉：为按时打赢脱贫攻坚战，贵州省财政统筹相关资金，对威宁县、纳雍县、紫云县、榕江县、从江县、赫章县、沿河县、望谟县、晴隆县9个未摘帽的深度贫困县和织金县、水城县、七星关区3个剩余贫困人口超过1万人的已摘帽县区，按每个县区1亿元标准一次性补助12亿元。补助资金由“9+3”县区统筹安排用于脱贫攻坚。

贵州省要求加强资金绩效管理和监督考核，确保资金专款专用，提高资金使用效益，确保按时高质量打赢脱贫攻坚战。

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《 人民日报 》（ 2020年03月26日 07 版）

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