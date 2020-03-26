广西减免企业社保费78亿元

本报南宁3月25日电 （记者庞革平）为纾解企业压力，助推经济发展，日前，广西壮族自治区人社厅、财政厅、税务局联合印发《关于阶段性减免企业社会保险费的通知》，阶段性减免广西企业职工基本养老保险、失业保险、工伤保险（以下简称三项社会保险）单位缴费部分。目前全区减免社保费工作已全部完成，据统计，全区阶段性减免企业三项社会保险费达78亿元，惠及参保企业12.5万户、职工328万人。
此次免征范围为：广西境内中小微企业和以用人单位身份参保缴费的个体工商户的三项社会保险单位缴费部分，免征期限自2020年2月1日起至6月30日止共计5个月，据统计，免征社保费达71亿元，惠及参保企业11.9万户、职工269万人。享受减半征收单位部分社保费政策的参保单位范围为：广西区内各类大型企业，民办非企业单位、社会团体等各类社会组织及其它类型单位，减征时限自2020年2月1日至4月30日共计3个月，据统计，减征社保费达7亿元，惠及参保单位0.6万户、职工59万人。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】