中国新建4G和5G基站超6.3万个

本报北京3月25日电 （记者熊建）工信部信息通信管理局局长韩夏在国务院联防联控机制今天举办的新闻发布会上介绍，目前中国已经全面建成了光网城市，4G基站的总规模达到了548.8万个，行政村光纤通达率、4G通达率都超过了98%。疫情期间，新建的4G和5G基站超过6.3万个，进一步夯实了通信服务保障的网络基础。

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