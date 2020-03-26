宁波市与拼多多签署战略合作协议

宁波市副市长李关定（左一）与拼多多副总裁涌泉（右一）作为双方代表，签署战略合作框架协议
3月25日，宁波市人民政府与拼多多签署战略合作协议，共同推出“宁波优品·云购甬行”系列活动，围绕帮扶企业拓订单、稳产能、稳就业，以及推动外向型产能转内需市场等目标，出台一揽子行动方案。
长期以来，宁波的经济发展与拼多多的增长一直保持着融合共进的关系。截至2019年底，已有近万家宁波企业入驻拼多多平台，年销售额接近500亿元。
据悉，本次达成全面战略合作协议后，双方将围绕宁波企业的智能化生产、数字化营销以及人才培育实施一系列创新举措，并重点帮扶一批外向型企业转型内销市场，帮助企业重回发展快车道。
线上方面，拼多多联合宁波优势企业推出“宁波优品馆”，打造面向全国消费者的大型线上展销会。目前，已有百家企业加入“宁波优品馆”，品类涵盖智能家电、厨具、文具、服装、食品、母婴等。
数字化营销方面，双方将充分利用当前电商直播的优势，打造宁波县域区域品牌的专属直播展厅，如奉化等区县的农产品数字化上行，慈溪等代表区县的智能家电、厨具产业带集中展销等。其间，宁波各区县主要负责人将先后帮助区域优势产业和商品直播带货，强化区域产业和品牌认知。同时，“多多大学”还将帮助宁波市各区县市打造区域电商直播基地，协助引进直播机构和供应链企业，打造完善的直播电商的供应链体系。
智能化生产方面，拼多多将通过“新品牌计划”，向宁波企业全面开放数据支持、研发建议以及流量资源等帮扶措施，并联合宁波外向型企业探索C2M定制化生产，帮助企业开拓内需市场，以最低成本培育新品牌。
宁波市副市长李关定表示，面对当前环境，企业对于加快出口转内销、深挖农村市场有着迫切需求，而拼多多拥有5.85亿消费用户，特别是在农村网络消费市场具备较大优势。这次我们联合拼多多平台，推出“宁波优品馆”，鼓励宁波企业对接拼多多“新品牌计划”，对于助推宁波企业进一步拓展国内市场、培育网络新品牌有重要的促进作用。。
未来一年内，宁波企业在拼多多开店总数预计增加至15000家，上线品类达到20000种，实现宁波各类特色产品全覆盖，全年销量达到800亿元。
据了解，破解错综复杂的国际形势下企业的外贸转内销难题，是本次宁波与拼多多达成战略合作的核心目标。
李关定表示，宁波将以更大的力度和超常规举措，帮助解决企业遇到的困难问题，共同渡过当前难关，全力以赴保住全市外贸主体企业力量。与拼多多的合作，将是我们通过线上资源拓展市场的重要举措。
“我们将有超过1000位技术工程师和产业专家，帮助宁波各产业提供定制化的大户数据研发建议和智能化生产方案，将通过增强创新能力、做强产业链条、推进融合发展，打造一批外贸转内需的典型企业。”拼多多副总裁涌泉表示，“拼多多将和宁波‘一起闯、一起拼’， 共同推动消费回暖、释放新型消费潜力，帮区域产业经济尽快复苏，实现更高质量的稳定发展。”（牛广文）
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