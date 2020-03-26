原标题：浦发信用卡“小浦惠花”商户联盟 赋能品质生活

“好不容易找到加油站，排队就算了，油还比别的地方贵。”一位私家车主的感叹也反映了众多民众在加油时的真实烦恼。在时代进程和消费需求的双向推动下，出行的高频性和刚需性已日益凸显。随着“无接触”一词的热度升高，更具品质性和快捷性的交互形式便应运而生。“小浦惠花”商户联盟上线的“惠享美食五折起”活动和“一键加油”平台，是金融服务与品质消费结合的产物，也是近期浦发信用卡在浦大喜奔APP生态下，拓展场景化惠民的积极举措。

对于浦发信用卡持卡人来说快捷实惠的品质消费已成为熟悉的日常。持卡人登录浦大喜奔APP，进入“小浦惠花”商户联盟，打开“一键加油”活动平台，可以感受查找加油站、查看油价、一键加油、付款、开票等全链路用户体验。同时，持卡人在3月27日至6月30日期间，每日10点起可享受1次最高金额为88元的随机立减优惠，并能叠加“小浦惠花”优惠权益共同使用。值得一提的是，3月25日至31日，“小浦惠花”联合覆盖餐饮、生活美妆等40余家精选品牌，开启为期7天的5折起“小浦惠花消费券”活动，累计派送近2万张、市值千万元的“消费券”。在智能化推荐和金融惠民的支持下，众多持卡人反映高效优选的加油方案变得触手可及，专属打造的福利也更加实在优惠。

“智能化引领”和“金融惠民”，是浦发信用卡“小浦惠花”商户联盟的一贯宗旨。据了解，“小浦惠花”商户联盟自2018年上线至今，已与14万商户达成合作，基于浦大喜奔APP开放生态圈，“小浦惠花”结合衣、食、住、行、娱等生活场景持续开拓金融服务，积极响应持卡人多元化消费需求，打造外卖享立减，8折寄快递等优质福利，提供全方位的便民优享活动。此次“一键加油”活动平台的上线，聚焦有车一族的消费体验，在LBS定位的技术支持下，融入双重叠加优惠，让一站式O2O的智能化加油模式为客户体验提质。

行业分析人士指出，浦发信用卡深度解析客户需求，高效整合平台资源，通过“小浦惠花”商户联盟的实践创新，在“惠享美食五折起”活动和“一键加油”平台中，将金融服务全面、垂直融入到持卡人消费场景，实现了外部场景和平台资源的高效转化。并且浦发信用卡让“无接触”概念融入智慧金融，用智能科技淡化操作顿感，有效提升用户活跃度和消费满足感。金融服务不止存在面对面的网点交流，并且已落实到消费者的指尖体验，相信未来，浦发信用卡将继续致力于让智能科技融入消费者的点滴日常，开拓更加优质的普惠金融服务。

(责编：王子侯、夏晓伦)