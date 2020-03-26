长虹爱联与上海海思签署“5G 授权”合作协议

3月26日，上海海思与长虹控股集团旗下子公司爱联在四川绵阳签署“5G授权”合作协议，这也是上海海思在全球范围类的首家伙伴授权。双方将共同加速5G在智能制造、多媒体、能源、交通等领域的规模商用。
5G模组作为承载终端接入网络的关键部件，其较高的开发难度、过长的开发周期和多样化的行业需求成为了制约5G在行业规模应用的瓶颈。“基于海思5G模组中间件，长虹控股与上海海思在模组和终端应用上达成战略合作，目前已经取得重要成果。”长虹爱联总经理段恩传表示，爱联已经推出了5G视频专业模组、5G工业互联网专业模组和5G智慧交通专业模组，广泛应用于包括5G 8K电视、5G工业产线、智能交通等多个领域，这也将为爱联的发展打开新空间。
据了解，作为5G工业模组商用的产线，长虹5G工业互联网智能电视大规模定制生产线，自2020年1月试运营以来，已累计生产25万台智能电视，通过多种5G工业解决方案的有效协同，效率提升60%。
长虹控股集团相关负责人表示，依托”5G产业与应用发展指数”的推进，长虹将继续整合科研机构、高校等“产学研”资源，为国家5G新基建添砖加瓦，为千行百业智慧数字化转型做出新的贡献。（牛广文）
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