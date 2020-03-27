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商务部召开网上例行新闻发布会

企业复工营业加快 生活物资供应充裕

2020年03月27日04:59  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京3月26日电  （记者王珂）商务部26日召开网上例行新闻发布会，商务部服贸司司长冼国义介绍，近期，随着疫情防控形势持续向好，企业复工营业加快，市场销售触底回升。商务部调查显示，截至3月22日，大型农产品批发市场平均复工率达97%，大型超市达96%，农贸市场（菜市场）达94%，百货商场（购物中心）达90%。商务部重点监测零售企业2月下旬日均销售额比2月中旬增长5.6%，3月上旬环比增长0.5%，3月中旬环比又增长0.8%。

　　商务部监测显示，截至目前，餐饮、住宿、家政企业的复工率分别达到80%、60%、40%左右。餐饮等服务消费恢复的速度也在加快，3月25日，商务部重点联系的3000家餐饮门店营业收入占去年同期的比重一周内回升10个百分点左右，比2月份最低点回升30个百分点以上。

　　目前，全国生活必需品市场供应总体充裕，价格稳中有降。据商务部监测，3月25日，百家大型农副产品批发市场粮食批发价格与2月底基本持平，食用油批发价格下降0.3%；猪肉、牛肉、羊肉批发价格分别下降2.6%、1.1%和1.8%；白条鸡、鸡蛋价格分别下降1.7%和4.0%；30种蔬菜批发均价下降15.6%。

　　湖北及武汉市生活必需品储备库存充足，供应有保障，市场运行基本平稳。3月25日，湖北及武汉市重点调查零售企业米面油、肉蛋奶、蔬菜等库存总量持续增加，保障市场供应能力进一步增强。武汉各大超市的猪肉、蔬菜销售基本保持稳定，动态库存处于较高水平。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月27日 07 版）
(责编：岳弘彬、曹昆)
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