人民网>>财经

142项重大水利工程开工 在建规模超万亿

2020年03月27日07:58  来源：经济参考报
 

记者从3月26日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上获悉，目前农村供水工程复工成果明显。重大水利工程复工复产进展很顺利，在建的110项工程已经复工101项，占工程总数的92%。此外，国家确定的172项重大工程现在已经开工了142项，在建规模超过1万亿。

“农村供水工程是这次疫情防控中非常重要的保障。”水利部农村水利水电司司长陈明忠介绍，水利部协调国家发展改革委，及早下达今年中央预算投资，今年总共安排了15亿元中央补助投资，让各个地方及时编制工作方案，提前做好开工复工准备。建立流域管理机构与各个省分片联系的督导机制，协调帮助地方解决工程开工复工问题。从目前来看，各个地方开工成果明显，有农村供水工程建设任务的县，复工率将近90%，除湖北以外达到93%。

此外，目前重大水利工程复工复产进展顺利。水利部水利工程建设司司长王胜万介绍，在建的110项工程已经复工101项，占工程总数的92%，除受气候等影响的少量工程外，做到了应复尽复。较原来力争3月底前实现一百项以上的复工目标提前实现。从复工项目来看，累计到岗近10万人，约占正常人数的82%。其中，引江济淮、滇中引水、珠江三角洲水资源配置和广西大藤峡水利枢纽等33项工程基本达到了正常的施工水平。

做好重大工程复工复产的同时，也在做好新建中小型水库、水库除险加固和中小河流治理复工复产。新建中小型水库复工率超过90%，水库除险加固复工率达到80%以上，中小河流治理项目复工率达到70%-80%。目前，复工项目没有出现疫情，复工生产形势平稳。

值得一提的是，重大水利工程是保障国家水安全的重要基础设施，也是国家基础设施补短板的重要领域。水利部规划计划司司长石春先介绍，国家确定的172项重大工程现在已经开工了142项，在建规模超过了1万亿。

石春先表示，重大工程除了有基础设施保障作用以外，如果从经济方面来看，它还具备两个优势。一是重大水利工程具有覆盖面广、吸纳投资大、产业链长、创造就业机会多的特点，能很好地发挥投资拉动作用。二是重大水利工程一般都有较好的规划基础，大部分都经过多年论证，具有加快建设的条件，建成以后不会造成产能过剩问题。

根据中国宏观经济研究院的相关研究成果，重大水利工程每投资一千亿元可以带动GDP增长0.15个百分点，可以新增就业岗位49万。

“我们提前谋划了一批比较重要的、前期工作条件比较好的重大工程，现在初步考虑，近三年有一百多项，今年也有几十项，这一百多项投资规模也会超过一万亿。这些项目前期工作基础好，地方积极性高，而且没有大的环境制约因素，只要具备条件，很快就可以开工。”（记者 班娟娟）

(责编：庄红韬、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved