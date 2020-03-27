142项重大水利工程开工 在建规模超万亿

记者从3月26日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上获悉，目前农村供水工程复工成果明显。重大水利工程复工复产进展很顺利，在建的110项工程已经复工101项，占工程总数的92%。此外，国家确定的172项重大工程现在已经开工了142项，在建规模超过1万亿。

“农村供水工程是这次疫情防控中非常重要的保障。”水利部农村水利水电司司长陈明忠介绍，水利部协调国家发展改革委，及早下达今年中央预算投资，今年总共安排了15亿元中央补助投资，让各个地方及时编制工作方案，提前做好开工复工准备。建立流域管理机构与各个省分片联系的督导机制，协调帮助地方解决工程开工复工问题。从目前来看，各个地方开工成果明显，有农村供水工程建设任务的县，复工率将近90%，除湖北以外达到93%。

此外，目前重大水利工程复工复产进展顺利。水利部水利工程建设司司长王胜万介绍，在建的110项工程已经复工101项，占工程总数的92%，除受气候等影响的少量工程外，做到了应复尽复。较原来力争3月底前实现一百项以上的复工目标提前实现。从复工项目来看，累计到岗近10万人，约占正常人数的82%。其中，引江济淮、滇中引水、珠江三角洲水资源配置和广西大藤峡水利枢纽等33项工程基本达到了正常的施工水平。

做好重大工程复工复产的同时，也在做好新建中小型水库、水库除险加固和中小河流治理复工复产。新建中小型水库复工率超过90%，水库除险加固复工率达到80%以上，中小河流治理项目复工率达到70%-80%。目前，复工项目没有出现疫情，复工生产形势平稳。

值得一提的是，重大水利工程是保障国家水安全的重要基础设施，也是国家基础设施补短板的重要领域。水利部规划计划司司长石春先介绍，国家确定的172项重大工程现在已经开工了142项，在建规模超过了1万亿。

石春先表示，重大工程除了有基础设施保障作用以外，如果从经济方面来看，它还具备两个优势。一是重大水利工程具有覆盖面广、吸纳投资大、产业链长、创造就业机会多的特点，能很好地发挥投资拉动作用。二是重大水利工程一般都有较好的规划基础，大部分都经过多年论证，具有加快建设的条件，建成以后不会造成产能过剩问题。

根据中国宏观经济研究院的相关研究成果，重大水利工程每投资一千亿元可以带动GDP增长0.15个百分点，可以新增就业岗位49万。

“我们提前谋划了一批比较重要的、前期工作条件比较好的重大工程，现在初步考虑，近三年有一百多项，今年也有几十项，这一百多项投资规模也会超过一万亿。这些项目前期工作基础好，地方积极性高，而且没有大的环境制约因素，只要具备条件，很快就可以开工。”（记者 班娟娟）

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