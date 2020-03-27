开放红利加速释放 外资加码布局中国金融市场

在有效控制疫情稳定经济发展的同时，我国金融对外开放速度不减。近期，多家外资银行、保险、证券、投资管理等国际金融机构争相在华落地、扩容，外资大规模增持、招聘火热开启，一系列证券公司、公募基金管理公司等外资金融机构开放项目还在紧锣密鼓筹备中。《经济参考报》记者获悉，下一步，我国更高水平金融开放还将加快推进，相关部门正在加紧推动有关法律法规的修订，确保取消外资股比限制等措施按时落地，深化外汇领域改革、有序推进资本项目开放等更多开放政策也在酝酿中。

业内人士指出，外资纷纷加码布局中国金融市场，表明国际投资者看好中国经济长期发展前景，人民币资产避险作用日益显现。虽然疫情对中国经济带来短期负面影响，但是中国经济长期向好的基本面没有变，随着开放红利加速释放，中国金融市场将展现出更大的潜力空间。

疫情难阻中国金融业开放步伐。近日，摩根大通证券（中国）、大韩再保险上海分公司、罗素投资管理（上海）、景顺瑞和（上海）股权投资管理以及绿光环球（上海）资产管理公司5家机构在中国金融开放的“桥头堡”——上海举行线上开业仪式。此次开业的5家机构都极具代表性，其中，摩根大通证券（中国）与大韩再保险上海分公司都是上海市第一批金融对外开放项目清单中的重点项目，罗素投资管理（上海）、景顺瑞和（上海）股权投资管理以及绿光环球（上海）资产管理公司均为全球顶级的投资管理公司在沪设立的独资公司。

当前，加码布局中国金融市场已经成为众多国际金融巨头的共同选择。近期，高盛、摩根大通等多家外资机构在华开启大规模招聘。其中，高盛近日披露的在华招聘职位涉及北京、上海、深圳和香港四地。境外投资者还不断加码买入中国资产。国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英近日在回答记者提问时表示，2月境外投资者净增持境内债券140亿美元，1月份为净增持14亿美元。

“外资机构纷纷在中国加码布局，表明国际投资者看好中国经济长期发展前景。”中国民生银行首席研究员温彬在接受《经济参考报》记者采访时表示，近期，中国股市、债市均仍保持净流入，人民币对美元汇率也基本保持在均衡合理的水平波动，人民币一篮子汇率较年初还是在升值，人民币资产的避险作用日益显现。随着中国疫情防控取得积极进展，复工复产加速推进，预计中国经济随后会较快回升，这也将对全球经济基本面提供支持。

此外，业内人士指出，中国金融市场先后被纳入多个国际主流指数，也充分反映了国际投资者对中国经济长期健康发展的信心。继2019年4月中国债券纳入彭博巴克莱全球综合指数后，今年2月28日起，中国国债正式纳入摩根大通全球新兴市场政府债券指数。富时罗素公司也表示，将中国列入其追踪资金量最大的富时世界国债指数的观察国家，并预计将于近期作出中期评估。多位市场人士预计届时纳入的概率较大。

摩根大通银行（中国）有限公司行长邹炼在接受《经济参考报》记者采访时表示，对于摩根大通和其众多客户而言，中国代表着全球最大的发展机遇之一，也是摩根大通在全球发展战略中最重要的市场之一。“摩根大通对在华业务有着长期的战略规划，我们对在中国的业务发展充满信心。”邹炼说。

下一步，我国更高水平金融开放还将加快推进。4月1日起，中国将正式取消对证券公司、公募基金管理公司的外资持股比例限制。相关部门正紧锣密鼓推进有关法律法规的修订工作，确保这些措施要按时全部落地。记者获悉，目前已有多家国际金融机构计划在政策落地后在沪设立独资证券公司或公募基金管理公司。

央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜日前表示，央行将与有关部门一起，继续加强金融市场基础制度建设，为国际投资者提供更加友好、便利的投资环境。国家外汇管理局副局长陆磊表示，证券投资方面，将配合债券、股票市场及衍生品市场的开放进程，完善资金汇兑、跨境资金转移的管理政策。跨境融资方面，进一步简化外债登记和汇兑管理流程等。

恒生银行（中国）有限公司副董事长兼行长宋跃升表示，中国金融市场进一步开放，对外资金融机构来说意味着更大的市场机遇。恒生银行将进一步抓住推进上海国际金融中心建设、推进人民币国际化、以及推进中国资本项目可兑换过程中的市场机会，并积极参与其中。邹炼表示，在新一轮金融开放的大潮中，摩根大通希望加大在华投入，在监管许可的条件下，进一步拓展业务范围。切实加强对本地业务平台的资金投入、人才培育和系统建设，开发优秀产品，推动金融科技创新。

温彬指出，下一阶段，我国金融市场将展现出更大的空间潜力。在吸引更多投资主体参与的同时，还要进一步加强中国金融市场基础设施建设，完善交易规则，进一步开发出更多规避市场风险的产品，更好地为实体经济提供更加多元化的金融服务。（记者 汪子旭）

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