前两月我国对外投资超千亿

26日，记者在商务部新闻发布会上获悉，今年1月至2月我国境内投资者共对全球147个国家和地区的1733家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资1078.6亿元人民币，同比增长1.8%。其中，对“一带一路”沿线国家新增投资金额同比增长18.3％。

从投资结构来看，我国对外投资结构持续多元。数据显示，1月至2月，对外投资主要流向租赁和商务服务业、批发和零售业、制造业和采矿业等传统投资领域，占比分别为40.8％、15.1％、11.3％和8.9%。其中流向租赁和商务服务业63.3亿美元，同比增长43.2％，成为增速最高的领域。

从区域来看，对“一带一路”投资合作增幅较大。1月至2月，我国企业对“一带一路”沿线的48个国家有新增投资，合计27.2亿美元，同比增长18.3％。巨丰投顾高级投资顾问胡岗对《经济参考报》记者表示，从“一带一路”发展来看，中国积极推动“一带一路”建设，加大对外开放，推动中国与沿线国家合作，带动区域经济发展，能更好地发挥上合组织与中国东盟自贸区在推动周边合作中的积极作用，加强互联互通，优势互补，共同发展，共同受益。（记者 王文博）

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