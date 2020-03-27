市场监管立法迎突破 反垄断法年内起草送审稿

市场监管领域多项重磅立法年内将迎突破。3月26日，市场监管总局发布《2020年立法工作计划》（以下简称《计划》），《计划》显示，年立法项目共55项，包括法律、行政法规送审稿7部，部门规章48部。而在计划起草的7部送审稿中，备受市场关注的反垄断法、产品质量法、药品管理法实施条例等在列。

《计划》显示，2020年市场监管总局拟起草法律、行政法规送审稿7部，包括中华人民共和国反垄断法、中华人民共和国产品质量法、商事登记条例、市场监督管理所条例、中华人民共和国认证认可条例、中华人民共和国药品管理法实施条例、中华人民共和国专利法实施细则。此外，拟制修订部门规章48部，包括网络交易监督管理办法、互联网广告管理暂行办法、食品相关产品质量安全监督管理办法、婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法等。

《计划》要求，部门规章第一类项目务必于2020年6月30日前将送审稿及有关材料送法制审查，为审查、审议等工作留出合理时间，力争年底前完成。部门规章第二类项目以及法律、行政法规，要确保高质高效推进，按期送审。

根据要求，市场监管总局2020年立法将坚持立法质效并进，着力推进科学立法、民主立法、依法立法。全面开展规章清理，深入推进市场监管规则融合。

值得一提的是，实施已满11年之多的《反垄断法》将迎来首次修订，被业内广泛关注。今年1月2日，市场监督管理总局曾公布《反垄断法》修订草案（公开征求意见稿），在互联网领域、法律责任等方面进行了一定调整。

中国宏观经济研究院市场与价格研究所竞争政策研究室副主任刘志成此前对《经济参考报》记者表示，新的反垄断法将把反垄断法颁布实施以来反垄断工作发展的一些新政策工具纳入，比如公平竞争审查制度；在具体条文中反映竞争政策新的定位，即确立竞争政策的基础性地位；修订一些针对重点行为的条款，比如，关于滥用行政权力排除限制竞争行为的规定；调整一些关于调查审查门槛和处罚力度方面的规定，比如，达成垄断协议的罚款额度。

国务院反垄断委员会专家、清华大学法学院竞争法研究中心主任张晨颖在接受《经济参考报》记者采访时也曾表示，反垄断法的修订将落实市场在资源配置中的决定性作用，明确竞争中性、公平竞争的基础性理念。具体制度上，将在总结我国立法、执法、司法经验基础上结合欧美经验，形成适合中国市场结构、竞争格局的法律制度。特别是要回应以物联网、云计算、大数据、人工智能等新经济对法律制度的挑战。（记者 班娟娟）

(责编：庄红韬、杨曦)