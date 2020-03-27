全球战“疫”，中企不缺席

3月16日，阿里巴巴公益基金会和马云公益基金会提供的30万只口罩运抵比利时列日机场。

新华社记者 张 铖摄

3月20日下午，复星基金会首批捐赠英国2300件医护物资抵达伦敦。

复星集团供图

3月17日，中国医生正通过微医全球抗疫平台为海外同胞提供免费在线咨询服务。

龙 巍摄（人民视觉）

3月18日，由达安基因参与的中国援助伊拉克专家组，正在伊拉克巴格达帮当地医护人员调试核酸检测实验室设备。

新华社发

当前，新冠肺炎疫情形势发生变化，国内持续向好，国外日趋严峻。对此，中国外交部发言人日前表示，我们永远不会忘记在中国疫情最严重的时候，国际社会对中国提供的政治支持，以及79个国家和10个国际组织为中国人民提供的抗疫物资捐助。中国愿继续与各方加强抗疫国际合作，共同应对疫情全球大流行的挑战，推动构建人类命运共同体。

眼下，一批批来自中国的援助正在输送到世界上需要的不同地方。而在这些“援外”队伍中，就有不少中国企业的身影。

“援中”全球采购 “援外”回馈全球

“之前我们在全球采购物资支援中国，现在疫情在全球蔓延，作为一家全球化企业，该是我们履行全球责任的时候了。”复兴国际董事长郭广昌的这段话，代表了此次许多“援外”中国企业的心声。

在疫情暴发初期，郭广昌曾要求海外各团队不惜一切代价向国内运送医疗物资。复星在全球深耕多年的产业资源，此刻派上了用场。短短10小时，从法国、英国、德国、葡萄牙、日本、印度等地采购的24万多套防护服和20多万只医用口罩就已落实。第一批来自葡萄牙的1万个医用口罩，60个小时后就送到了国内。

只是当时郭广昌没想到，一个多月后，复星全球采购渠道上的物资就地“调头”，开始从中国向海外输送。3月1日，3.6万件防护物资紧急调运日本，复星的“全球援助计划”自此大幕拉开。援助意大利4.55万件医护物资、援助韩国2.2万件医护物资和10万支检测试剂、最新一批援助英国的2300件医护物资和援助法国的8.55万件医护物资，也已于3月20日送达。

郭广昌认为，中国是世界第二大经济体，需要一批全球化的企业来整合全球资源。全球化企业也是中国战略资源和能力的重要组成部分。“像复星这样的全球企业应该主动承担起责任，帮助社会、帮助国家、帮助全球。”

李敏是阿里巴巴菜鸟网络包机事宜的负责人，一个多月前，他亲自接收了日本捐赠的12.5万套防护服。他和同事们星夜兼程，将物资送到急需医疗物资的20多家国内一线医院。而3周之后，李敏又在忙着运输送往日本的物资了。5辆长16.5米的厢式货车从天猫超市菜鸟浙江嘉兴仓连夜出发，前往上海，车上装的是100万只口罩，它们的最终目的地是日本。“在我们最需要防护服的时候，他们二话不说送来了，现在应该我们帮助他们了！”

自3月2日起，马云基金会和阿里巴巴基金会先后向日本、韩国、伊朗、意大利、西班牙、美国、非洲捐出多批口罩及试剂盒等物资，数量达数百万件。

经济全球化，让人类愈发休戚与共、唇齿相依。这个课本上的朴素道理，在一次次“救援与反向救援”的故事中，变得真实可感。

1月31日，国内疫情紧急，意大利国际米兰足球俱乐部主席、苏宁国际总裁张康阳宣布，向武汉紧急支援30万只口罩。3月11日，意大利确诊病例破万，苏宁国际向意大利捐赠首批急需物资口罩30万只。

“我们希望能够依托国内成功的抗疫经验帮助意大利迅速遏制疫情蔓延。”张康阳说，“同时我们也将依托苏宁国际全球供应链采购，继续加大对意大利的援助力度。”

能力越强，责任越大。越来越多中国企业成长为全球化公司的同时，也在承担起更加“全球化”的责任。

搭建咨询平台 服务全球抗疫

“我非常担心我所在的城市……”3月16日凌晨2时40分，微医集团上线的“微医全球抗疫平台”收到了一条特殊的咨询。这条信息来自意大利萨丁尼亚省萨萨里市一位名叫Luca Varcasia的全科医生。

此时的意大利，已成为欧洲疫情最严重的国家，而Luca所在的萨萨里市，则是该省疫情最严重的地区。为了更好地了解疫情，Luca开始搜寻关于新冠肺炎医疗防疫的信息，此时中国驻意大利大使馆推介的微医全球抗疫平台（中英文版）进入了Luca的视野。

他把萨萨里市的严峻形势和同事们对疫情防护问题的困扰详细写了下来，通过微医平台向中国同行发出了一封跨越山海的“求援信”。收到求援的微医平台迅速联系上了Luca，并邀请武汉协和医院感染科主任医师赵雷为意方开展远程咨询。

于是，3月18日20时，一场中国医生与意大利同仁跨越7个时区的对话，在微医全球抗疫平台上展开。赵雷详细回答了Luca和同事们提出的7个疫情防控问题。“赵医生和微医带给我和同事的这些信息，对我们来说都是‘纯金’。”Luca在咨询结束后说。

据悉，赵雷在武汉一线传授的这份“中国经验”，不仅帮助了意大利同行，来自荷兰、印度等另外9个国家的用户也收看了这场直播，国内外观看人次过万。截至3月24日12时，微医全球抗疫平台共集结7273位医生参与国际救援，累计服务49438位咨询者。

在中国企业搭建的全球抗疫咨询平台中，海外华侨华人留学生是重要的服务对象。疫情在国内外传播上的“时间差”，造成不同地区对防控重视程度的“认识差”。许多海外同胞对此感到非常焦虑。

针对这一情况，京东健康推出“全球免费健康咨询平台”，专门开设了心理求助热线。海外同胞如在疫情期间出现紧张、焦虑情绪或强迫症状等，可拨打热线电话400-622-6108，享受免费心理疏导服务。

此外，京东平台还专门设立了由30多名中医专家组成的“中医抗疫专区”。“换一种方式帮助更多患者答疑解惑，利用我们的专业指导他们管理好自己的身体，这是中医人的责任担当。”在京东平台上提供义诊服务的中医内科医生陈松琴说。通过这一平台，在国内疫情防控工作中起到重要作用的中医药走出国门，切实帮助到更多海外用户。

“两个多月来，海外同胞心系祖国，捐款捐物支持国内战‘疫’。如今，疫情在海外蔓延，身处海外的亲人们正在面临着前所未有的挑战，我们感同身受。”京东健康首席执行官辛利军表示，“在接下来的全球防疫工作中，我们将继续结合新变化、新需求，不断完善产品和服务，与6000万海外同胞和全球人民同舟共济、共克时艰，为他们筑起线上战‘疫’长城。”

深入战“疫”前线 分享中国经验

在中国所有对外援助中，等级最高的无疑是派出专家组。而专家组的成员构成也很有讲究。常常包含红十字会人员、临床救治专家、疾病防控专家、语言翻译专家以及医疗企业专家。

在中国援助伊拉克专家组中，就出现了2家中国企业的身影：上海联影与达安基因。联影是中国高端医学影像设备研发企业，不仅为伊拉克捐赠了集设备间、扫描间、CT、消毒装置于一体的“方舱CT-应急放射科”，其公司资深临床培训专家也将为伊拉克当地医生提供疫情相关影像技术的知识培训。而达安基因技术服务总监杨鸿辉，则带上了达安基因新冠核酸检测试剂、核酸提取仪、生物安全柜等整套PCR实验室设备及耗材，共计100余箱。

“伊拉克有核酸检测技术，但缺乏将技术应用于检测的能力。例如国内基本每家医院都有核酸检测实验室，但伊拉克全国只有巴格达中央实验室可做核酸检测。”杨鸿辉说。由于检测存在缺口，检测能力有限，伊拉克对疫情传播真实情况的掌握上存在难度。

中国“搬家式”援助的物资派上了用场：中方为伊拉克援建了整个核酸检测实验室。“如果每天按8小时工作，实验室大概可以检测500例样本。如果全天候工作，每天可检测1000例样本。”杨鸿辉说，中方援建的实验室3月25日已投入使用，这将对伊拉克卫生部扩大检测人群、弥补检测漏洞发挥重要作用。

对于医疗系统薄弱的伊拉克来说，提升检测能力是当务之急；而对于医疗基础较好的意大利，中方专家组则选派了中国血液制品专家、国药中国生物副总裁杨汇川。

“我这次来的核心任务是介绍中国在诊疗方面的抗疫经验，特别是分享康复者血浆应用于临床危重病人治疗的经验。”杨汇川对记者说，“意大利的采供血机构是比较完善的，现在也有了2000多位康复者，采浆工作有一定的基础。”

在此次抗击新冠肺炎疫情中，中国生物率先提出了康复者血浆治疗新冠感染重症患者的疗法，救治效果得到国务院联防联控机制的肯定。截至3月21日14时，中国生物在国内设立的50个采集点已采集到康复者血浆捐献超过1000人份。“一名康复者的血浆平均可用于2至3名患者的治疗。”中国生物的工作人员告诉记者，“这意味着近3000个危重生命和上千个家庭可能因此重获希望！”

据杨汇川介绍，意方对康复者血浆疗法“非常感兴趣”。在意大利疫情最严重的北部城市之一帕维亚，经过与中方交流，帕维亚大学医院正在制定康复者血浆的采集和治疗方案。“医院的专家表示非常感谢这次交流。”杨汇川说，“下一步我们会进一步加强交流，开展更加紧密的合作，尽快使康复者血浆应用于临床，减少死亡人数。”

(责编：庄红韬、杨曦)