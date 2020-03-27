疫情大考中，各地税务部门如何践行“四力”

人民网北京3月27日电 （记者车柯蒙）优惠政策落实要给力、“非接触式”办税要添力、数据服务大局要尽力、疫情防控工作要加力……

疫情大考中，如何让纳税人和缴费人及时享受国家政策支持，提升办税便利化和税收治理现代化，是税务系统的一道必答题。

3月23日，国家税务总局党委书记、局长王军主持召开全国税务系统视频会议时要求，各级税务机关要准确把握当前形势，深入落实落细“四力”要求，进一步担好支持疫情防控、助力企业复工复产的新任务，全面有序推进年初确定的各项税收工作，用敢打硬仗、能打胜仗的精气神，把因疫情造成的影响降到最低限度。

当前，聚焦“四力”战疫情促发展，正在成为各地各级税务部门的生动实践。

“税收优惠送来一颗‘定心丸’”

税费优惠政策添底气 企业复工复产更“硬气”

新冠肺炎疫情发生以来，全国税务系统紧紧围绕“四力”要求，在确保4批共20项税费优惠政策顺利落地的同时，分3批出台54项为纳税人、缴费人增便利、享红利的措施支持企业复工复产和经济稳定运行。

“你们公司属于生活服务类，2月应纳税额12.5万元，可享受减免8万元。”成都首膳海鲜食府有限公司财务管理人员张晓兰得到了国家税务总局成都市高新区税务局的反馈。

疫情爆发以来，张晓兰所在的餐饮公司从日均营收上万元到现在的几百元，面临着巨大的经营困难。“我正在为公司现金流紧张着急时，得到了税务局的帮助，真的是解了我们的燃眉之急。”张晓兰说。

山东朱氏药业集团有限公司是山东省菏泽市单县唯一一家具备生产医用口罩资质的企业。疫情发生后，企业积极复工复产，而当他们需要紧急购买10台口罩机的时候，流动资金却不够了。企业尝试在网上申请了增值税留抵退税，当天就收到了7.1万元的退税款。数据统计，截至目前，山东省除青岛外53家疫情防控重点保障物资生产企业中，有28家新购进了相关设备，企业所得税税前扣除额达到8800多万元。截至2月底，全省共计落实企业用于应对新冠肺炎疫情的捐赠所得税前扣除12.59亿元。

广西柳州，五菱公司生产口罩的无尘车间的生产线上，汽车转产为口罩等抗疫物资。公司税务经理倪小凤告诉人民网记者，受原材料价格上涨、上下游产业链不配套等影响，五菱公司转产资金压力加大，税务部门了解这一情况后，为企业启动了线上申请办理出口退税流程，该公司2月已收到退税近1200万元，预计本月将申请退税近1.1亿元。“大家都说我们这次转产口罩很‘硬气’，这种‘硬气’的背后是税收给我们带来的‘底气’。”倪小凤说。

“一站式对外付汇”“单一窗口申报”“退税贷”

多措并举优化外贸发展环境

针对疫情外贸企业遇到的资金短缺等难题，各地税务部门在税收管理服务上不断创新，精准对接和解决企业难题，全力为受疫情影响的外贸企业提供贸易便利化服务。

税收“稳外贸”的战疫力量，不仅来自于出口退税政策，还着眼于助力外贸发展环境的优化。

在跨境付汇税收服务方面，广东省税务局国际税收管理处相关负责人告诉记者，为了助力战疫物资顺利流转，广东省税务局主动与省外汇管理部门沟通，向省内各付汇银行和纳税人发布政策提醒，明确境内机构和个人因进口口罩等防疫医疗物资向境外支付的款项，以及采购防疫医疗物资过程中产生的境外佣金和国际运输费，均不需要办理税务备案，引导各付汇银行快速做好跨境付汇服务。

珠海税务部门积极推广国际贸易“单一窗口”平台，上线该平台的标准版出口退税申报功能，实现退税申报流程一体化。目前，珠海市“单一窗口”成功上线项目已达45个，其中地方特色项目14个，注册使用企业已超过1万家，并已常态化运作，全面实行免费申报服务，货物申报、舱单申报、交通工具申报三大主要业务应用基本率达到100%。

在湖南，为了帮助重点出口企业复工复产、助力稳外贸，省税务部门依托大数据平台精准服务外贸出口企业，高效开展无纸化出口退税办理，出口退税办理时限压缩到6个工作日，加快了出口企业资金流转。

“虽然不见面，但觉‘心相通’”

便民办税迎来“春风” 纳税服务提质增效

税务总局2月27日正式启动了“2020年便民办税春风行动”，集成推出24项措施，包括依托电子税务局实现90%以上的主要涉税服务事项网上办理，将发票“非接触式”领用比例从50%提升到70%；将出口退税正常办理时间再提速20%等。

全省各地税务部门纷纷利用新技术在提速、便民上出“实招”。

在贵州，税务部门充分运用大数据技术，结合最新抗疫税收优惠政策，编写生活服务业、公共交通运输、快递收派服务行业应享未享类防疫风险提示提醒指标，对应享受优惠政策的纳税人，网上申报智能预警提醒。

在合肥，市税务局、自然资源和规划局与中国建设银行合肥支行完成“互联网+不动产登记”系统升级改造，实现了不动产交易网上和线下税费“一卡（一码）清”、不用跑。

服务的速度更快一点，企业的难题就少一分。

主管进出口退税业务的福建省税务局第二税务分局及时下发了出口退税业务操作指引，截至3月12日，全省税务部门今年已经为全省企业办理出口退税138.73亿元，退税办理速度在去年平均7.36个工作日的基础上再提速，全省皆压缩到平均7个工作日内，比国家规定的平均10天内快了3天。

“有出口退税方面的问题，请随时联系我们。”这是保定市第二税务分局副局长陈政最近对纳税人说得最多的一句话。他介绍，该局下辖2140户出口企业，目前出口退税备案和申报均可在网上提交，自动生成电子数据，全部实现了无纸化和“非接触式”办理。统计数据显示，2月份以来，该局共为全市382家出口企业办结出口退税3.1亿元，平均办结时间为4个工作日，较规定时间快出33个百分点。

(责编：车柯蒙、孙阳)