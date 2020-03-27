统计局：1—2月份全国规模以上工业企业利润下降38.3%

人民网北京3月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，1—2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额4107.0亿元，同比下降38.3%。

国家统计局工业司副司长张卫华表示，今年以来，突发新冠肺炎疫情对工业企业生产经营形成严重冲击，工业企业利润明显下降。当前国内疫情已得到有效控制，复工复产达产进度逐日加快，经济社会秩序正在有序恢复。下阶段，随着全国上下继续深入贯彻党中央关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的各项决策部署，企业复工复产进程加快，疫情造成的短期冲击将逐步缓解，工业企业效益状况将得到有效改善。

张卫华分析，1—2月份全国规模以上工业企业利润明显下降的具体原因如下：

一是工业生产销售显著下降。为有效防控疫情蔓延，今年全国春节假期延长3天，20多个地区推迟10天开工复产，企业正常生产时间普遍大幅压缩，同时2月份复工复产企业受各种因素制约，生产水平尚未恢复正常，导致企业生产销售均出现明显下降。1—2月份，规模以上工业增加值同比实际下降13.5%；工业企业营业收入同比下降17.7%。

二是成本费用上升挤压利润空间。疫情期间企业复工复产未恢复正常，但用工、折旧等成本及各项费用刚性支出不减，同时防疫成本却在增加。1—2月份，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本费用为94.19元，同比增加0.85元。

三是工业品价格下降。1—2月份，工业生产者出厂价格同比下降0.2%。重点支柱行业产品出厂价格不同程度下降，如化工下降4.3%、煤炭开采下降4.1%、电子下降2.2%、电力下降0.9%、汽车下降0.6%。

四是绝大多数行业利润下降。1—2月份，41个工业大类行业中，37个行业利润下降，其中，电子、汽车、电气机械、化工等重点行业利润分别下降87.0%、79.6%、68.2%和66.4%。

张卫华指出，同时应当看到，虽然规模以上工业企业利润总体明显下降，但部分连续生产行业以及民生保障行业利润仍然保持增长态势。

以下为各项分类数据：

1—2月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额1465.4亿元，同比下降32.9%；股份制企业实现利润总额3158.8亿元，下降33.6%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额796.3亿元，下降53.6%；私营企业实现利润总额1208.3亿元，下降36.6%。

1—2月份，采矿业实现利润总额553.1亿元，同比下降21.1%；制造业实现利润总额3005.7亿元，下降42.7%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额548.2亿元，下降23.2%。

1—2月份，在41个工业大类行业中，4个行业利润总额同比增加，37个行业减少。主要行业利润情况如下：烟草制品业利润总额同比增长31.5%，有色金属冶炼和压延加工业增长28.3%，石油和天然气开采业增长23.7%，农副食品加工业增长2.2%，计算机、通信和其他电子设备制造业下降87.0%，汽车制造业下降79.6%，电气机械和器材制造业下降68.2%，化学原料和化学制品制造业下降66.4%，通用设备制造业下降62.3%，纺织业下降59.3%，专用设备制造业下降55.1%，煤炭开采和洗选业下降45.6%，非金属矿物制品业下降37.0%，黑色金属冶炼和压延加工业下降34.4%，电力、热力生产和供应业下降19.4%，石油、煤炭及其他燃料加工业由同期盈利转为亏损。

1—2月份，规模以上工业企业实现营业收入11.62万亿元，同比下降17.7%；发生营业成本9.77万亿元，下降17.8%；营业收入利润率为3.54%，同比降低1.17个百分点。

2月末，规模以上工业企业资产总计114.97万亿元，同比增长6.3%；负债合计64.74万亿元，增长5.3%；所有者权益合计50.23万亿元，增长7.6%；资产负债率为56.3%，同比降低0.6个百分点。

2月末，规模以上工业企业应收账款13.80万亿元，同比增长12.2%；产成品存货42486.2亿元，增长8.7%。

1—2月份，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.07元，同比减少0.02元；每百元营业收入中的费用为10.12元，同比增加0.87元。

2月末，规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为60.6元，同比减少17.7元；人均营业收入为102.0万元，同比减少14.1万元；产成品存货周转天数为26.1天，同比增加6.4天；应收账款平均回收期为71.3天，同比增加19.1天。

(责编：杨曦、孙阳)