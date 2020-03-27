原标题：程武：七个数字解读腾讯式科技“战疫”

15+1、9亿、3亿、1.6亿、1.2亿、11倍、6.72亿... 这些数字分别代表了什么？

近日，应清华大学经济管理学院教授、中国高等院校市场学研究会副会长胡左浩邀请，腾讯集团副总裁程武撰文介绍腾讯在新冠疫情期间的做法和思考。腾讯将在数字科技和内容文化上持续投入，以己之力助力国家“新基建”，助力各行各业一直在线，共同提高社会应对重大突发黑天鹅事件的“免疫力”。

文 | 程武

腾讯集团副总裁

面对突如其来的新冠疫情，腾讯各地员工从春节前自发进入“战时状态”，不舍昼夜，加速产品与业务迭代，全面开放技术能力，尽最大力量投入全方位“战疫”，助力复工复产。

与2003年相比，这次新冠疫情对经济社会的影响更大，给每个人的日常生活也带来很多变化。以互联网为代表的数字技术，成为这次“战疫”中不可或缺的“利器”：健康码、乘车码、远程医疗、在线办公、在线教育等数字工具被广泛应用，在帮助我们战胜病毒的过程中发挥了重要作用，并为中国经济社会的数字化升级进一步奠定基础。

这些应对疫情的创新和经验没有随着疫情的消退而消散。透过以下七个数字，我们可以直观感受到，特殊时期中国的数字化进程仍未停歇，全社会创新发展的空间正进一步打开。

腾讯集团副总裁 程武

01

“战疫”基金 15 +1

继2月设立15亿元人民币战疫基金后，腾讯3月24日再设1亿美元“全球战疫基金”，助力抗击全球日益严峻的新冠疫情。

过去两个月来，除了采购物资送到前线医院，腾讯更考虑到在线小程序开发、科研开发支持、人员关怀等全方位支援，兼顾驰援当下与防患未然、科技支撑与人文关怀。如5亿元“战疫后备基金”主要用于防疫相关的科学研究、未来医疗健康设施完善、权威医学科普等公共事业，已与钟南山院士团队联合成立联合实验室，助力中国工程院建多个医药课题，资助清华大学、香港大学科研团队等进行疫苗研发等工作，未来将进一步扩大资助的科研团队数量。

腾讯还联合中国工程院共同搭建“中国新冠肺炎感染医务人员康复管理平台”，为3000多位疫情中被感染的医务人员提供康复治疗、健康管理服务，密切跟踪康复状况，以期更深入了解新冠病毒，为长期防疫提供科学决策依据。

此外，腾讯依托长期积累的云计算、AI、大数据等能力，针对病毒突变预测、抗病毒药物筛选和疫苗研究，开放技术助力科研机构的研发工作提速。

02

政务民生 9亿

疫情期间，腾讯健康码成为最多人使用的健康及出行电子凭证。防疫健康码的灵感诞生于2月1日，8天后即上线，助力深圳成全国首个推出“健康码”的城市。上线36天，腾讯健康码已被9亿用户使用，累计访问量达80亿，让用户更省事，管理更精准。

为保障乘客出行安全，便于疫情排查，腾讯联合交通部门开发了“乘车登记码”，在北京、上海等20个城市投入使用，累计刷码次数超千万。

对于相关部门和网友“腾讯开发软件可能比捐款更管用”的呼吁，腾讯积极行动，携手合作伙伴加入防疫小程序开发，截至3月中旬已支持近20个省级行政区、超过300多个市县开展疫情防控工作，上线超过60款疫情服务相关小程序。其中，广州“穗康”小程序上线当天访问量突破1.7亿，累计访问量破15亿。

▲腾讯防疫健康码2月9日率先落地深圳，覆盖300多个市县

03

医疗支撑 3亿

非常时期，腾讯健康成为超过3亿微信用户获取实时疫情数据、在线问诊及AI自诊等服务的重要渠道。

腾讯健康、腾讯医典小程序1月上线“全国新型肺炎疫情动态”专区，提供了线上疫情防护的一站式平台。其中，国家卫健委1月联合腾讯发布的“全国发热门诊地图”，方便用户查询全国1万多家发热门诊、医疗救治定点医院的位置，累计服务约3亿人次；微信“看一看”中的“新型肺炎实时动态”获得阅读超30亿次，近2000万人点亮“在看”。

另外，搭载腾讯AI医学影像和腾讯云技术的人工智能CT设备驰援湖北多家医院，只要数秒，AI即可帮助前线医生识别新冠肺炎。同样依托AI技术，腾讯联合中华预防医学会发布“新冠肺炎症状AI辅助自查工具”，帮助发热、咳嗽的用户快速自我评估病情。

为满足线上问诊需求，腾讯联合微医等互联网医疗服务平台招募数万名专业医生，累计服务超过1200万人次，有效分流焦虑、非新冠肺炎患者。在“双黄连事件”中率先辟谣的腾讯医典，累计原创科普和辟谣文章超1000篇、科普视频80多条，访问量超6亿。

04

在线办公 1.6亿

疫情期间，腾讯不计人力、宽带成本，快速升级产品。腾讯会议诞生两个月内日活跃账户数超1000万，成为当前中国最多人使用的视频会议专用应用。自去年12月底发布后，腾讯会议40天更新14个版本，8天紧急扩容超过10万台云主机，投入的计算资源超100万核，一度登顶App Store。截至3月20日，腾讯会议国际版已经在超过100个国家和地区上线。

为应对疫情期间激增的各类需求，腾讯文档也紧急扩容产品和升级服务，单个收集表可支持10万人次填写，同时在线编辑人数提升至200人，且免费开放会员功能，提供上百套疫情信息和远程办公模板，大大提高物资统计、健康信息统计等工作的效率，月活跃用户超1.6亿。

▲腾讯会议国际版已在超过100个国家和地区上线

05

在线教育 1.2亿

春节后不久，全国2亿多学生开始在线上课，QQ成为很多老师自发推荐的口碑产品，QQ家校群为超过1.2亿用户提供了群课堂直播、在线辅导课程及作业管理工具等，助力开展在线及线下教育。腾讯教育还打造在线教育的综合解决方案，服务全国30多个省市的教育主管部门，助力超过1亿师生学习。

06

助力复工 11倍

腾讯云为企业提供的安全复工平台“WE智造”小程序已被11个城市的企业采用，如在西安航空基地，短短4天帮助60多家企业解决复工过程中的160多个棘手问题。腾讯云还推出金融虚拟营业厅解决方案，通过远程视频银行模式助力金融机构在线复工，湖北多家银行和消费金融公司选择了该方案，最快两天完成上线。

微信小程序开放“智慧零售”入口，并开通直播功能，成为商家拉动线上销售的新利器。2020年除夕到初七，社区电商业态交易笔数同比增长322%。复工之际，7个零售类小程序月销过亿，部分商家小程序日销售额环比12月提升11倍。

企业微信帮助餐饮、金融、零售等领域企业将线下业务搬到线上，如西贝1月通过企业微信在线上添加了3万多名客户，全面加码外卖服务，2月初线上营收提升到总营收80%以上。

▲疫情期间，教育、医疗、政府、金融等行业最多使用企业微信处理工作信息

07

内容抗“疫” 6.72亿

随着疫情蔓延，不实信息像病毒一样具有巨大破坏力。腾讯新闻“较真查证平台”1月24日上线“较真查证平台”抗肺炎特别版，让权威信息更快触达用户，不到两月已提供辟谣服务超6.72亿次。

在信息“必需品”之外，腾讯没有忽略提供“软性”信息，为大众提供有温度的情绪支援。受疫情影响，莫高窟等石窟从除夕起暂停开放，腾讯联合敦煌研究院2月中旬推出“云游敦煌”小程序抢险体验版，让用户足不出户欣赏敦煌文化之美，上线十天已有超过100万用户体验，被认为是文博机构打造“数字文保”的标杆案例。

▲“云游敦煌”小程序拉近千年文化与年轻用户，80后、90后用户占比超六成

在这场抗击疫情的战斗中，数字化逐渐从“可选题”变成“必选题”，各行各业数字化的决心更加坚定，一些趋势也显现出来。

▌数字化创新改变人们生活生产方式

病毒催生的“无接触”需求让数字化生活进一步升级，数亿人依赖在线办公、在线医疗、 在线教育保持日常生活和工作。这些习惯将保留下来，需求将继续变化或增加，促使提供“无接触式”服务的企业进一步完善、突破，启动更多正循环。

▌各行各行加速拥抱产业互联网

在疫情这场极端“压力测试”中，多个行业数字化的内在需求被激发，一些应变能力强的企业已经迅速行动，显示出韧性。原本对数字化持观望态度的企业，坚定了加快数字化的决心。数字化是企业应对不确定性的关键能力，将为企业提供更多新动能。

▌“战疫”推动社会治理创新

在疫情防控与复工复产过程中，更多地方政府依托数字技术优势，大大减少了疫情对经济社会的冲击。一些应急小程序的运用广泛深入社区和基层，有望为未来的数字化治理带来新机遇。

随着5G、大数据、人工智能、云计算等数字新基建能力的提高，数字经济的潜力将得到进一步释放。腾讯将继续释放C2B优势，为各行各业提供工具、做好连接、建设生态，做好各行各业的“数字化助手”。

作为一家以互联网为基础的科技与文化公司，腾讯将“科技向善”写入公司愿景使命。在这场“战疫”中，腾讯人以公益驰援一线、技术助力一线、内容服务一线。我们的团队虽不在一线，但一直在线。

腾讯将在数字科技和内容文化上持续投入，以己之力助力国家“新基建”，助力各行各业一直在线，共同提高社会应对重大突发黑天鹅事件的“免疫力”。

(责编：王子侯、夏晓伦)