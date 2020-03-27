川中油气矿开展脱贫攻坚挂牌督战工作

3月26日，中国石油西南油气田公司川中油气矿党委副书记、纪委书记、工会主席蒋彬带队到遂宁市安居区白马镇禅林寺村开展脱贫攻坚挂牌督战工作。

今年是全面建成小康社会和打赢脱贫攻坚战的收官之年，作为国有企业，油气矿履行三大责任，在战“疫”保供、复工复产的紧要阶段，持续对遂宁市安居区白马镇禅林寺村、白塔村和大英县通仙乡登荣村等贫困村开展对口帮扶。截止目前，油气矿累计投入扶贫专项资金50余万元，帮助贫困村解决农田灌溉水源、防洪灌溉渠维修、新建党群活动中心等实际问题。同时，安排18个基层单位对贫困户开展“一帮一”的精准帮扶，调派骨干驻村工作，得到了当地市委市政府和社会各界的高度赞誉。

下步，川中油气矿将持续扎实推进精准扶贫相关工作，承担好社会责任，切实发挥好国有重要骨干企业在精准扶贫工作中的作用，把扶贫攻坚作为履行社会责任的具体体现和有益实践。(牛广文）

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