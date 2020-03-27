2020年全国外资工作会议暨应对疫情稳外资工作电视电话会议召开

人民网北京3月27日电 （孙阳）2020年全国外资工作会议暨应对疫情稳外资工作电视电话会议3月27日在北京召开。商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文出席会议并讲话。各省、自治区、直辖市、计划单列市、新疆生产建设兵团商务主管部门和有关单位代表及商务部驻各地特派员分别在主会场、分会场参会。江苏、广东、上海、山东、北京、浙江、四川等7省市商务主管部门负责同志在各自分会场进行了经验交流。

王受文指出，要深入学习贯彻习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的重要讲话精神，按照党中央、国务院决策部署，坚持促增量、稳存量并举，做好招商、安商、稳商工作，增强外商长期投资经营的信心，切实做好全年稳外资工作。

王受文指出，今年以来，新冠肺炎疫情直接冲击我国外向型经济发展，当前稳外资形势更加严峻复杂。同时也要看到，我们有以习近平同志为核心的党中央的坚强领导，有中国特色社会主义制度优势，我国经济长期向好的基本发展趋势没有变，超大市场规模的强大磁吸力没有变，在产业配套、人力资源、基础设施及投资环境等方面的综合竞争优势没有变，外商长期在华投资经营的信心没有变，要切实增强做好全年稳外资工作的决心和信心。

王受文强调，要突出重点，狠抓落实，全力以赴做好2020年稳外资工作。要为存量外资企业提供更好的服务，加快推动外资企业复工复产；加大各项稳外资政策落实力度，确保内外资企业平等享受各项助企纾困政策；实施信息报告制度提升投资便利度，提升投资促进和招商引资水平，推动各类开放平台建设，持续优化外商投资环境。各级商务部门要团结一心、共克时艰，努力稳定和扩大利用外资，实现全年稳外资目标任务，为推动经贸强国建设、决胜全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴中国梦作出更大贡献。

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