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碧桂园发布2019年年报：现金余额创新高 净借贷比率创新低

2020年03月27日21:07  来源：人民网-财经频道
 

 碧桂园控股有限公司（02007.HK）于3月27日交出2019年度成绩单，各项指标显示，该集团盈利持续增长，经营风格趋向稳健。同时，碧桂园期末现金余额接近2683.5亿，净借贷比率下降至46.3%的行业低位，落实“行稳致远”的发展策略。

鉴于碧桂园的财务表现，惠誉给予公司评级为BBB-，展望稳定，评定为投资级；标普给予公司评级为BB+,展望稳定；穆迪给予公司评级为Ba1，展望正面。

收入同比增长28.2%

碧桂园披露的业绩显示，集团于2019年全年实现总营业收入约为4859.1亿元（人民币，下同），同比增长28.2%；毛利润1266.4亿元，同比增长23.6%；净利润约为612亿元，同比增长26.1%；股东应占核心净利润约为401.2亿元，同比增长17.6%；基本每股盈利为1.85元，同比增长14.9%。

董事会建议派发末期股息每股人民币34.25分， 同比增长13%；加中期股息后的全年合计每股派息57.12分，同比增长17%；全年分红额约124亿，持续回馈投资者。

自2007年上市至2018年，碧桂园已实施现金分红12次，累计现金分红465.82亿，平均分红率达32.82%。加上2019年分红金额124亿，碧桂园合计分红总额已高达589.82亿，无论分红率还是累计分红金额，处行业较高水平。

与此同时，集团于2019年实现全税种缴纳纳税总额高达702亿。

权益回款率达到96%

截至去年12月31日，碧桂园集团连同其联合营公司，共同实现归属于集团股东权益的合同销售额约为人民币5522亿元，同比增长10.0%；归属于集团股东权益的合同销售面积约6237万平方米，同比增长15.2%；权益销售去化率达72%。

去年，碧桂园权益销售额稳健增长，集团合并房地产销售现金回款约5898.6亿，其中权益销售现金回笼约人民币5301亿元，权益销售回款率达96%，回款率在2018年91%的基础上提升5个百分点，高于行业平均水平。

鉴于销售回款额的大幅度增加，碧桂园净经营性现金流连续四年为正，截至去年12月31日，碧桂园账面拥有可动用现金余额2683.5亿元，占总资产比例14.1%。另有约3167.9亿元银行授信额度尚未使用。

净借贷比率下降至46.3%

截至去年末，碧桂园净借贷比率仅为46.3%，同比下降3.3个百分点，已连续多年保持了净借贷比率低于70%。去年，由中国房地产业协会、上海易居房地产研究院中国房地产测评中心联合发布的《2019中国房地产上市公司测评研究报告》显示，沪深上市房企125家，在港上市房企83家，以及海外上市公司2家，合计共210家房企在2018年末净负债率均值同比上升2.65个百分点至92.52%。

数据显示，碧桂园截至20198年末的有息负债总额约3696亿（含银行及其他借款、优先票据、公司债券和可转股债券），其中需于一年以内偿还的短期有息债务为1163亿，占总有息负债之31%，其余大部分均为一年期以上长期负债。

同时，集团约2683.5亿的现金余额对于短期有息债务的覆盖比例达2.3倍，呈现稳健的经营状态。集团不含增值税的已售未结转收入达7158亿元，随着该等资源的交付结转，集团净利润及股东权益也将稳步提升，确保财务杠杆处于较低水平。

去年，碧桂园连续第三年入选《财富》杂志世界500强企业，且排名较2018年攀升176位，至177位。（夏晓伦）

(责编：夏晓伦、毕磊)
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