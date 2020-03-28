湖北将为中小微企业增贷500亿元

本报武汉3月27日电 （记者韩鑫）27日，湖北省经信厅和建行湖北省分行签署合作协议，通过政银协调机制，今年将为中小微企业增贷500亿元。

湖北省经信厅有关负责人表示，湖北省创新政银企合作方式，帮助受到疫情影响出现暂时性困难的企业，支持其尽快恢复元气、恢复正常经营能力。据介绍，该项目是在特定时期内搭建的公共开放金融服务平台，企业将享受配置专属产品、降低贷款价格、线上金融支持、提供综合融资、延期还本付息等服务。此外，湖北省经信厅还将强化各项援企、稳岗、扩就业帮扶政策落地执行，积极协助争取各项中央专项资金支持，帮助企业加大设备更新和技改投入，降低企业经营成本。

截至3月25日，湖北省规上工业企业已有1.45万户开工，复工率为93.5%；已有192万职工返岗，到岗率为67.8%。

《 人民日报 》（ 2020年03月28日 02 版）

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