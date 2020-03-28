原标题：成渝两大国际铁路港“云结盟” 将共享海内外资源

3月17日，推动成渝地区双城经济圈建设四川重庆党政联席会议第一次会议举行。这意味着“成渝地区双城经济圈”建设进入实质性阶段。沙坪坝区将如何积极作为，全面融入“成渝地区双城经济圈”战略？

上游新闻·重庆晨报记者采访获悉，重庆国际物流枢纽园、成都青白江铁路港片区已实现“云结盟”，未来将进一步延伸共商共建共享等机制。

“成渝地区双城经济圈”是国家的重大战略决策，也是沙坪坝转型升级的重要契机。重庆国际物流枢纽园作为沙坪坝区高质量发展的主战场，成为该区全面融入“成渝地区双城经济圈”的重要一环。

据重庆国际物流枢纽园相关负责人介绍，日前，重庆国际物流枢纽园和成都青白江铁路港片区视频连线的“云会议”顺利召开，开启了中国西部两个重要物流枢纽的深度探讨合作，成渝两大铁路港首次实现“云结盟”。

会上，双方就通道优势互补、海外资源共建、区域协作分工、自贸试验区改革共创、信息数据互认、口岸开放共享、人才共用共育等方面展开深入探讨，以提升两地枢纽联通水平，联合打造西部对外开放合作的新标杆。

具体合作上，双方有望围绕通道口岸、产业招商、开放创新、机制协同等四大方面的多项内容开展合作，涵盖内陆开放的各类主攻方向。

其中，携手提升中欧班列市场化运营水平、推进西部陆海新通道“三统一”运营原则、全面共享海内外资源等合作意向，为成渝两地集中陆上优势资源共同开放打下了坚实基础。

下一步，双方还将通过常态化联席会议机制保持沟通，稳步上升创新发展的层级，延伸共商共建共享范围，最终在“一带一路”和成渝地区双城经济圈建设的发展新格局中发挥双引擎作用。

上游新闻·重庆晨报记者 李析力

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