大江东｜新模式新经济！上海危中抢机活力迸发

上海浦东大道2566号，“叮咚买菜”前置仓。分拣员来回穿梭、分拣装袋，送菜小哥进进出出、照单配送。新冠肺炎疫情猖獗的2月份，该公司营收突破12亿元。

叮咚买菜上海联洋前置仓里，分拣员忙着从冷藏柜中按单取货。谢卫群摄

突如其来的疫情，对上海经济的影响确实不小，但危机中也蕴藏着新机遇。上海市委书记李强在基层调研时表示，要高度关注疫情带来的影响，积极捕捉行业发展新机遇，拓展企业发展新空间，加大支持新兴产业发展力度，在危机中加快培育新动能。

据大江东工作室观察，以第三产业和先进制造业为主的上海，积极应对疫情影响，努力化危为机、危中抢机，经济发展呈现出不少新亮点。

新模式、新服务，上海本土互联网企业异军突起

春节放假前，“叮咚买菜”创始人兼首席运营官梁昌霖虽然做好了过年不打烊的准备，可到了1月下旬，他明显感觉到疫情的复杂严峻，要求全体高管迅速返岗，立即部署到全国各地采购蛋禽蔬菜水果等生鲜食品。当有的地方交通受阻时，他们已完成大量采购；当市民宅家，他们的下单量不断刷新纪录。“危机中有商机。我们在上海创业不到3年，许多消费者本来会用一年甚至更长时间来习惯我们，没想到现在一个多月就做到了。”梁昌霖说。

上海财经大学电商教授劳帼龄说，与新零售模式用实体嫁接数字化不同，“叮咚买菜”从一开始就用数字化整合上下产业链，不仅有移动平台，还有延伸到全国的生产基地，在全国有550个前置仓，加上自有快递小哥，具备完整产业链，因此很快抓住机遇。

29分钟送达，叮咚买菜快递小哥在上海流动，成了一道疫情中的风景。谢卫群摄

类似的还有 “平安好医生”。这家互联网企业专门提供寻医与网上问诊服务，旗下签约了一批医生。疫情期间，“平安好医生”与武汉等56个城市相关机构密切合作，提供新冠肺炎实时在线问诊，开通抗疫义诊专线，免费提供新冠肺炎咨询和疫情防护指导，并与高铁管家等30多家行业龙头企业对接，输出24小时在线问诊服务。

一个多月来，该平台累计访问11.1亿人次，APP新注册用户量增长10倍，新增用户日均问诊量是平时的9倍。

而位于浦东的“1药网”，仅仅一个多月，APP下载量增长500%，每天医生处理量达300人次。

图为1药网的业务图示。

类似的故事还有很多。拼多多乘势推出“宅经济”、“百亿补贴节”等活动，在2月27日“百亿补贴节”首日前12个小时内，售出商品超过500万件；当天活跃用户数超过1.1亿，多款大牌商品“上线即秒光”；在线广播喜玛拉雅快速上线几十档疫情专题专辑，截至2月底，抗疫内容总播放量超过7亿；年轻人社区哔哩哔哩（B站）预计一季度营收增长118%；技术专业平台——华为Welink业务量增长80%，为上海4万企业和30万人提供了服务。

上海一批本土互联网企业，在疫情中正异军突起。

新技术、新融资，上海科创企业实力充分体现

疫情大考面前，上海生物医药、人工智能两大产业表现不俗。

1月26日，国家药监局首批通过4家企业4个新型冠状病毒检测产品，上海占了两席——之江生物和捷诺生物生产的2个品种新型冠状病毒核酸检测试剂盒，很快投入应用。

截至3月5日，上海企业累计向全国各地提供检测试剂盒360多万人份，部分还出口海外。

有关疫苗和抗体药物的研发也在加速推进。上药集团、斯微生物、君实生物、三优生物等企业的研发进展顺利。

上海还有一批新兴技术和产品率先应用到武汉疫情防控第一线，如微创 电生理远程心电监测技术。有相当一部分新冠肺炎患者合并患有心血管疾病，导致免疫功能下降和紊乱，更易发生感染，死亡率更高，因此需要提高警惕和及早干预。微创公司所属子公司远心医疗和武汉海星通技术公司合作，应用可穿戴式远程单导联心电监测设备，结合远程心电+云数据服务+互联网医疗的行业技术，通过心电终端实时传输ECG全数据到云平台，方舱内患者的心电数据远程实时传输至智能方舱指挥中心，医生可对患者进行全天候高质量的实时心脏监护并发布报告，及时掌握患者心电情况，将病情管理关口前移，警惕患者由轻症转向重症，降低疾病突发风险，提高病情管控效率。

图为方舱医院的医生为患者接上心电终端，实时传输ECG全数据到云平台。微创公司提供

上海的医疗和智能设备也醒目登场：联影医疗累计向全国发出CT、DR等设备360余台，方舱CT完成21台安装。达闼机器人提供的云端智能机器人，为武汉方舱医院、协和医院提供医疗护理、病区消毒和药品配送等服务。巨哥电子、深蓝科技等研发的红外测温监控系统，在机场、高铁、地铁、楼宇实现了规模化应用。

利用金融中心的实力，上海加速对科创企业的扶持力度。

复工最为繁忙的时候，和元生物技术（上海）股份有限公司用两项发明专利授权融资获得贷款500万元，解了燃眉之急。

国内首单专利知识产权暨疫情防控证券化项目，日前在浦东成功发行。在上海证券交易所和浦东新区支持下，浦东科创集团作为主发起人的浦东科创1期知识产权资产支持专项计划（疫情防控ABS）完成首期发行，优先级发行利率3.59%，储架规模10亿元，首期3800万元已到位。首期项目入池的基础资产基于9家高新技术企业，计有60个授权发明或实用新型专利。这些高新技术企业覆盖了生物医药、高端制造、电子设备以及电信服务等行业，其中3家企业与疫情防控和救治相关。

浦东科创集团董事长傅红岩认为，知识产权证券化模式的意义，在于让企业从“单打独斗”找融资，变成国资机构背书服务、“整体打包”获贷款的模式，为知识产权所有者提供了以知识产权为依托的全新融资途径。

新投资、新政策，上海经济发展新动能加速积聚

抗疫不松懈，引资不再等。

3月5日，格科微电子（香港）有限公司与上海自贸区临港新片区管委会签订合作协议，在临港投资建设“12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目”。该项目预计投资22亿美元，计划今年年中启动，2021年建成首期。从春节前初步接洽、节后正式洽谈，不到1个月便议定了落地方案、签署了投资协议。

此前的2月13日，临港新片区通过“云签约”，推动超过200亿元的项目落地，涉及12个项目。

3月18日，闵联临港园区三期标准厂房（智芯谷）项目正式打桩，总投资达10亿元。这是效果图。

临港地区集聚了积塔、新昇等一批集成电路企业，涉及设计、制造、封装、测试、材料、装备等全产业链。此次格科微电子投资建设的项目，一方面可延伸企业产业链、提高市场竞争力，另一方面也有助于新片区完善集成电路产业生态，拉动集成电路材料、装备、芯片制造等领域产业集聚，推动产业规模提升。

新片区、新政策正发挥作用。还是3月5日，《临港新片区优质企业跨境人民币结算便利化方案》发布。当天，莱德沃重工机械（上海）有限公司作为新片区首单优质企业，在交通银行完成便利化跨境人民币汇出款业务，临港新片区优质企业便利化结算措施正式落地。

为了突出金融支持临港新片区建设，在优质企业认定上，《方案》向集成电路、人工智能、生物医药、航空航天、新能源和智能网联汽车、智能制造、高端装备等新片区重点发展产业领域的企业倾斜。中国银行上海分行副行长张欣园介绍，对符合条件的优质企业，银行可凭企业收付款指令，在“展业三原则”基础上，直接为企业办理货物贸易及服务贸易跨境贸易人民币结算，企业无需事前、逐笔提交真实性证明材料。

“跨境支付通过网银上传付款指令，不出门就能把业务办成，这是真正的便利化。”莱德沃重工机械（上海）有限公司负责人这样点赞。

新投资、新政策不断落地，上海经济发展的新动能正在加速积聚。

(责编：白宇、岳弘彬)