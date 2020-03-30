支持配套企业 畅通产业链条（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

走进潍柴集团二号工厂总装车间，机器轰鸣，工人们戴着口罩一字排开……车间出口，一排排码好的高速大马力发动机即将装车，按期交付给客户。尽管新冠肺炎疫情来势汹汹，但潍柴集团尽早复工复产的步履坚定。从大年初三开始，潍柴集团在做好员工防护的基础上，开足马力，实现满产超产，带动产业链上下游企业协同复工复产，推动产业经济发展。

潍柴动力股份有限公司副总裁孙健分管零部件采购。与记者见面时，他刚跟一家零部件供应商开完电话会议，“过去一个多月，已经把去年一年的电话会议开完了。”此言非虚。生产一台发动机，需要数百个零部件，涉及数百家配套企业。放在平时，供应不成问题，但疫情来袭，不少零部件供应商不能按期复工，很多紧急情况都需要他来协调。

“好在年前囤了一批零部件，为解决供应争取了时间。”孙健说，一个零部件至少有2家供应商，这是潍柴执行多年的供应商战略。

就拿发动机上的铸铝飞轮壳来说，有一家湖北供应商，因疫情严重无法复工复产。湖北之外还有2家供应商，产能虽有所下降，但不会断货；同时铸铁飞轮壳产能本来就大，疫情期间，在同客户充分沟通基础上，多用一些铸铁飞轮壳。这样调剂，让生产线运行如常。

这些天，为协助配套企业复产复工，潍柴集团采购团队为协调防疫物资、物流运输等事宜竭尽全力。“我们早已是‘命运共同体’，支持配套企业，如同支持自己。”孙健说。“多亏潍柴集团旗下企业提供足量毛坯件，我们才‘有米下锅’。”华丰动力股份有限公司党委书记武海亮坦言。

在华丰动力股份有限公司一号车间，工人刘立虎在机床的液晶面板上输入参数，确认无误后按下按钮，机床开始给发动机缸体钻孔……每天，都会有加工好的缸体、缸盖，从这里源源不断地运往潍柴集团的发动机生产线。“现在车间都在满负荷，昼夜生产不停歇，加紧为潍柴供货。”武海亮说。

如今潍柴集团已满产超产，预计整个3月可产10万台发动机，有望创下历史同期最好水平。它犹如高速运转的引擎一般，直接带动整个产业链上下游300多家企业复产满产。

潍坊天润曲轴有限公司位于潍坊市寒亭区，为潍柴集团配套生产曲轴、连杆。在潍柴集团的带动下，该公司3条曲轴加工线、2条连杆加工线正全速运转……“我们为跟上潍柴生产的进度，一方面激励现有员工，对超产员工进行奖励；一方面招聘新人，补充人员，尽早满产超产。”公司总经理刽占生说。

为更好服务整车制造企业复工复产，除将订单按时交付外，潍柴集团销售部门员工备足口罩等防疫物资，上门服务。得知陕西重汽2月24日正式启动生产，销售人员滕玉贤早早赶了过去；自我隔离期满后，他便到陕西重汽为其提供配套服务。

除带动国内相关企业复工复产，潍柴集团还尽己所能支持海外子公司、合作伙伴正常经营。3月16日，潍柴集团向其全球合作伙伴和海外企业捐赠的首批10万只口罩装车发运，助力他们共同抗击疫情……

潍柴集团董事长谭旭光告诉记者，潍柴已积蓄了强大的力量，有信心、有底气携手海内外产业链企业守望相助，共克时艰，迎接“寒冬”后的新一轮快速发展。

《 人民日报 》（ 2020年03月30日 06 版）

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