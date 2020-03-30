农技网上学习 农机跨区作业（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

陕西留坝县的技术员（右）正指导菇农。

方毅君摄（人民视觉）

黑龙江推出“科技助农大讲堂”系列直播节目。

资料图片

青海西宁的鲍丰农机服务专业合作社工人在操作液压翻转犁。

本报记者 贾丰丰摄

福建漳浦县六鳌镇的地瓜种植农户在田间护苗。

新华社记者 姜克红摄

春意渐浓，春耕春播陆续展开，各地各部门创新方法开展指导服务。

农技专家当“主播”，线上技术指导不停步；资金技术有支持，做好规模主体帮扶；畅通农机作业链条，助力春播任务高质量完成。如今，在各地广袤的土地上，正呈现出一幅“人勤春来早，田间耕作忙”的生动图景。

——编 者

陕西留坝——

群里热闹 地里繁忙

本报记者 高 炳

春至秦岭，陕西留坝县的清晨，乍暖还寒。在武关驿镇白家店村，菇农丁山有点急：自家的食用菌基地里，锅炉烧了好几个小时，却依然没上热气。这可怎么办？

丁山列好问题，发在微信群“留坝菌药林”里。不一会儿，消息“叮叮咚咚”。

“可能是锅炉烟道堵塞，温度没升起来。”

“可能是气口堵了，好好清理干净。”

465人的大群里，菇农、技术员、农业局干部纷纷出主意。不一会儿，在河口村忙活的技术员许霄云，赶来现场检查，“原因在煤渣，把炉箅子糊死了，疏通一下就可以了。”

“在武关驿镇，有14个大型食用菌基地，由我负责技术指导。”许霄云介绍，“微信群里，大部分问题能解决。实在棘手的，我就赶到现场。”据了解，留坝县目前有102名食用菌培训技术员，涵盖县镇村三级。

“疫情发生以来，春耕的技术指导没受太大影响。微信群里，农户有疑问，大伙儿随时探讨。不仅能解决问题，还能切磋技术。”留坝县农技中心主任陈荣信说，“简单总结下，就是问题群里说，大家共同议。线上多指导，现场来兜底。”

春耕的技术指导，不仅有群内“多对多”，还有单独“一对一”。

“张老师，开春早晚温差大，种好的西洋参，怎样做保暖效果好？”80后种植户孙伟拨通视频电话，端着摄像头在地里转了一圈。技术员张斌当即给出建议，“播种盖土后，拿玉米秆覆盖畦面保墒。”

今年以来，留坝县围绕西洋参栽种开展远程视频技术指导达100余次。

火热的技术指导，不只在留坝县。从2月27日起，陕西在全省范围内，组织了6期在线农业示范培训。农业专家通过强农、抖音、微信等平台，在线指导农作物灌溉、猕猴桃种植、苹果园管理……截至目前，全省近10万农户参加了现场直播学习。

黑龙江——

农技专家 当上“主播”

本报记者 方 圆

“老师，我是同江这边种水稻的农民，稻瘟病怎么防治啊？”一大早，黑龙江省佳木斯同江市金川乡金华村村民王洪胜拿出手机，通过手机应用进入“科技助农大讲堂”，向正在直播授课的老师实时提问。

“要选择抗病品种，做好种子的浸种消毒处理。”很快，他的问题有了回应，边听边记，不一会儿，一页纸就写满了。

稻瘟病的问题困扰王洪胜已久。得知有权威专家线上免费解答，他赶紧提前备好问题，准时来到直播间。“以往是现场培训，这回是线上听课，直播里还给出了专家电话，有问题可以再咨询。”

屏幕这头，授课老师潘国君也是第一次当“主播”。潘国君是黑龙江省农科院水稻研究所二级研究员、农业农村部水稻专家指导组副组长。为了这次直播，他做足了功课。“我的专业是水稻育种，直播中农民朋友们还问到了形势政策、后期栽培等许多问题。现场答复挺考验人，不过全程互动帮农民解决了切实困难，很有成就感！”

直播结束后，潘国君收获了不少“粉丝”，电话也成了热线，全省各地的农民纷纷致电请教，他也一一耐心解答。

从备耕初期到现在，看直播学农技，已成了王洪胜的日常。“这段时间，政府给我们提供各种培训，我的学习笔记就记了大半本，心里也更有底了！”王洪胜对记者说。

“我们充分利用现代化方式，组织市县推广农民线上培训，内容会根据农时需要精心设置，并分期发布。比如2月中旬主要是清雪扣棚、农机具检修等话题，目前主要是培训购种、购肥注意事项。”佳木斯市农业农村局副局长李应文介绍。

疫情防控期间，黑龙江省农业农村厅安排17名首席专家和480名科研推广专家，走进网络直播间，在线互动解决农民生产中的技术困惑，累计培训农民120万人次。

青海西宁——

规模主体 精准帮扶

本报记者 贾丰丰

河湟谷地的春天似乎在农机的轰鸣中最先开始，而农机的轰鸣声，要数湟中区奔巴口村的最响亮。

走进奔巴口村，一台台残膜回收机来回奔忙，拖拉机牵引着液压翻转犁紧跟其后，滚滚泥浪经过深松整地机的作业，平整宽阔的土地便呈现眼前。伴着泥土香，鲍丰农机服务专业合作社的工作正在紧锣密鼓地进行中。

“我们计划种植1000亩马铃薯、1400亩青储玉米，还有燕麦、油菜等作物。”合作社负责人鲍奎告诉记者，“市政府帮忙协调的500万元专项贷款，解决了因疫情影响带来的资金回流问题。有了这颗‘定心丸’，目前土地已平整完毕，种子化肥也在配送中。”

2010年，36岁的鲍奎就在多巴镇成立了马铃薯种植合作社，后来结合当地市场需求，发展了饲草种植，成立了鲍丰农机服务专业合作社，年前又在德令哈市设立了分公司，目前拥有生产基地3.2万亩。

春耕备耕开始以来，鲍丰农机合作社在当地政府的帮助下，不仅解决了资金周转问题，还拿到了油菜种子和配方肥料的补贴；德令哈市也协助分公司，增加了6000亩土地流转的面积。

“多巴镇政府得知我们的工人因疫情不能及时返工时，挨个给他们所在的村子打电话。”鲍奎感动地说，“公司承担着西宁市‘菜篮子工程’的马铃薯储备任务，工人及时返工，不仅解了我们的燃眉之急，也有力保证了全市的马铃薯供应。”

目前，青海省春耕生产由东到西、由川到山陆续展开，17万亩冬小麦陆续返青，春播农作物达43万亩，全年粮食种植面积预计达420万亩以上，产量100万吨以上。“今年，我们将有针对性地加强农资调度调运，做好农机作业准备，开展技术服务指导，确保农牧业丰产丰收。”青海省农业农村厅负责人说。

西藏曲水——

高原大棚 暖意浓浓

本报记者 徐驭尧

一大早，西藏自治区拉萨市曲水县达嘎镇的农业科技指导员普布次仁就接到了村民的电话。他连忙披上衣服，急匆匆地来到达嘎村的蔬菜大棚，低头一看——刚冒头的绿叶已经被害虫啃得都是豁口。

为消除虫害，普布次仁求助了县里的技术人员。在技术人员的指导下，普布次仁找到了虫害的品种，并在田地里喷洒了对症药剂。在达嘎村蔬菜种植基地，占地25亩的蔬菜大棚已经完成了头茬的白菜收获，增收四五万元。“这些大棚由达嘎村四组集体经营，今年预计能收获三茬反季节蔬菜和水果。”基地负责人介绍，“在技术人员的指导下，今年的产量没怎么受影响。”

“前段时间，自治区农牧科学院的专家来到我们大棚，指导农户种了许多之前没种过的蔬菜，这些菜的销售收入，也是以往没有过嘞！”普布次仁说。

作为农业科技指导员，普布次仁负责处理老乡们的常规问题，对于复杂问题，他则会向县里乃至农牧科学院的专家请教，然后再把技术教给老乡。单说让农户接受更科学的种植方法就不容易——当地老乡也曾种过大棚蔬菜，因为缺技术，蔬菜个头参差不齐，只能放弃。在听专家介绍了大棚蔬菜的种植效益后，普布次仁开始在农户中推广新种植方法。

但新的种植方法——开垄筑沟，意味着单位面积产量下降与种植成本上升。普布次仁一直努力劝说农户按照指导意见种植，并通过村集体干部开展工作，最后大家抱着试试看的态度坚持了下来。

新方法指导让大棚蔬菜品质提高，成了远近闻名的优质菜。集体增收了，种植热情更高，3月的西藏春寒料峭，大棚里却暖意浓浓，有人除草有人浇水，农户满头大汗干劲十足。

今年春天，西藏组织了2627名农业管理干部和技术人员投身农业服务，春播计划面积336.18万亩，已从东向西、由南向北陆续开播。

江苏兴化——

农机作业 链条畅通

本报记者 何 聪 姚雪青

三月，苏北里下河平原上，暖风带来春天的消息，吹黄了田埂边金灿灿的油菜花，也吹起了田野间一阵阵绿色的麦浪。随着气温回升，江苏泰州兴化市沙沟镇迎来春耕的关键时节。

“突突突——”几台植保施肥机由远到近驶来，在仲寨北村的几个种植大户田间整体作业，进行植保服务。植保机前端12米长的喷杆均匀地喷洒着农药，车尾漏斗状的肥料箱则根据需要在沿途追肥。从开沟理墒到春季化除，从拔节施肥到病害防治，“田保姆”的专业服务一项不落，“全托管”式的田间管理井井有条。“3月份的小麦易得纹枯病和白粉病，需要喷洒嘧菌酯防治。”来自沙沟镇恒诚农机服务专业合作社的农机手仲崇本，在周边村庄作业面积达5000多亩；合作社66名农机手，总共服务本镇种植大户184家、代耕代管6万亩次。

战疫不误农时。沙沟镇经济发展局农业主任王志勇介绍，为保障农机作业链条畅通，农业部门协同交通部门为跨区采购农机发放绿色通行证。各级农业部门制定农机跨区作业预案，指导机具合理调配。

在恒诚农机服务专业合作社的库房中，停放着一台当天早上送来维修保养的井关插秧机。修理师傅崔学仲和搭档正在检修，地上摆满了拆卸下来的零部件。崔学仲告诉记者，为避免人员聚集，过去的集中维修改为了轮流维修，修完一台送走一台。

按照兴化市农业部门的指导要求，农机的维修保养和送检下乡这两项工作，将在4月底前全面完成。目前，该合作社已接到40多台农机的维保订单，正在马不停蹄运转。

据了解，今年1—2月，江苏省共新增机具1372台套，使用补贴资金1537.5万元，同比分别增长116%和49.4%。全省日均投入耕整地、植保、施肥等农机装备10万台套以上。

宁夏贺兰——

跨区机耕 赶抢工时

本报记者 刘 峰

春风拂过，天气转暖，地处宁夏平原引黄灌区的各县区春耕春播工作已进入尾声。在石嘴山市惠农区庙台乡的机耕现场，发动机轰鸣，一片忙碌景象。银川市贺兰县锦鸿农机作业服务公司的4台拖拉机牵引着农机设备来回穿梭，跨区域作业进入收尾阶段。

“原计划正月初八开工，受疫情影响，2月16日才正式开工。这几天机手们早上5点就出工了，要把耽误的时间赶抢回来。”站在田埂上组织作业的公司负责人钱学峰说。

正说着，一台牵引式打药机吐着一圈圈黄绿色的烟雾驶了过来。“这个区域的1.1万亩苜蓿，全部是机械作业，整地深翻后要在地里打药，封闭杂草。”机手冯军介绍。

“我们在自治区内跨市、跨县作业，还服务甘肃、新疆、黑龙江、辽宁等地，去年作业面积近40万亩。”钱学峰介绍，公司按照“合作社+农机服务公司+基地+科技+农户”的模式，提供经营深翻犁地、联合深松整地等社会化作业服务。

近几年，贺兰县农机经营组织健康快速发展，登记备案农机作业组织33家，通过自治区农业农村厅农机处验收的有12家，其中，三星级农机作业公司4家，二星级3家，春耕春播生产可投入拖拉机6460台，农机具14200台。

此前，贺兰县农机站利用农民冬闲时间，在原种场、民乐村、永华村等地，邀请自治区农机专家为农民、驾驶员讲解农机实用技术、购机常识、农机检维修知识等内容。“系列培训的开展有助于农民、农机驾驶人员增强农机常识，高质量高标准完成今年的春播任务。”贺兰县农机站站长马千说。

截至目前，宁夏引黄灌区已完成春播计划任务的102.34%；山区春小麦全部播种结束，南部山区夏杂粮和油料作物4月10日前完成播种。

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《 人民日报 》（ 2020年03月30日 08 版）

(责编：曹昆)