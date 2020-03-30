税收政策添动力  复工复产加速跑（财经眼）

制图：汪哲平

支持企业复工复产，税收政策是重要一环。新冠肺炎疫情发生以来，国家陆续出台了四批税费优惠政策，税务部门以精准化、精细化的服务举措帮助企业纾困解难，有效对冲疫情影响。当前，税费优惠政策落实情况如何？税收服务如何更好地帮助企业复工复产？记者采访了一些企业、相关部门和专家。

税收数据监测——

精准帮助企业复产

有着“中国磁都”之称的浙江东阳市，是全球最大的磁性材料出口基地，疫情袭来，行业发展遭遇不小冲击，供应链不畅成为这里许多企业复工复产中的瓶颈。当地高新技术企业英洛华磁业有限公司的多个产品畅销国内外，然而由于原供货商没有复工或运输原材料不畅，公司面临再度停产的困境。

“2月份订单不断，但与我们合作的不少供应商都无法满足供应要求，企业恢复生产有心无力。”公司负责人魏中华感慨。

最先发现这一问题的是当地税务部门。他们通过税收数据监测分析发现，该企业开票金额只有去年同期的30%，在深入了解企业的困难后，立即通过增值税发票数据系统筛选出本地相关库存及原料生产企业，双向对接、修复生产链条，帮企业顺利恢复产能。

供应链的迅速打通，让企业复产的引擎加速运转。3月份前两周，英洛华公司开票金额环比增长283.67%。

产业链环环相扣，一个环节阻滞，上下游企业都无法运转。而能够反映企业生产经营状况的增值税发票数据，此时成为税务部门帮助企业复工复产的“利器”。“企业有生产就有销售，有销售就要开具增值税发票，通过分析增值税大数据，可以发现产业链上下游需要解决的问题，从而精准发力、精准帮扶，为企业减负纾困。”中国税务学会副会长张连起说。

在浙江，税务部门向全省180万余户企业征集问题，经过大数据平台筛选，构建起“原材料替代供货商快速响应机制”，截至3月10日，第一批为215户纳税人匹配2743家相关原材料替代供货商；在山东，税务部门分析8亿多条发票数据，发现有价值的信息线索5000余条，促成交易70余笔；在河北，税务部门将2200多万条发票数据，加工成2张基础信息表、28张不同分析维度的中间表和5张结果展示表，植入“增值税进销数据分析监控系统”的“复工复产分析”模块中，为企业精准“画像”，助力企业“加速跑”。

一支支精准帮扶队伍背后，是税收大数据分析这个“大脑”在飞快运转。

3月23日深夜，位于北京市海淀区羊坊店西路5号的国家税务总局313办公室里灯火通明。在这里，税务总局的分析专班依托增值税发票数据，开发出疫情影响企业复工复产大数据监控分析工具，及时跟踪企业复工复产情况。每天零时，前一天的税收数据从全国各地汇总后，分析专班便开始了忙碌的工作，保证早晨上班后可以将最新分析结果报送出去，让税收大数据在支持疫情防控和助力企业复工复产中大显身手。

国家税务总局新闻发言人付树林告诉记者，增值税发票数据分析显示，总体来看，企业复工复产逐周向好，特别是3月份以来回升明显。3月9日至13日，全国企业复工复产销售延续逐周回升态势，达到去年可比水平的75.8%。居民消费较快提升，高技术服务业逆势增长，交通物流明显恢复，工业企业平稳推进。3月1日至14日，与居民消费相关的批发零售业，居民服务、修理和其他服务业开票金额增幅较1月24日至2月29日分别提升33个和41.2个百分点，反映居民消费需求扩大，商品和服务消费较快提升。科学研究和技术服务，水利、环境和公共设施管理等高科技服务业开票金额分别同比增长5.9%和9.5%。交通物流业方面，铁路、仓储、邮政业开票金额分别同比增长15.6%、14.4%和8.1%。

“我国增值税发票管理有其独特的优势，以此为依托的税收大数据分析处于世界领先水平，它能够较好地反映经济运行动态，及时为相关部门提供科学决策参考。”中国人民大学财政金融学院教授吕冰洋说。

税收优惠落地——

减税降费红利加速释放

随着各地企业陆续复工复产，成本上升、资金紧张等问题困扰着部分企业。为此，国家及时出台了阶段性减免小规模纳税人增值税、减免企业社保费、提高出口退税率等减税降费政策。税务部门迅速行动，第一时间将税费优惠政策落实到每一户企业，同时，通过依法延长纳税期限、延缓缴纳税款、加快出口退税进度等举措，全方位缓解企业资金紧张状况。

“这段时间有点难熬，2月份公司销售状况不佳，又面临采购原材料和支付工人工资等较大支出，好在税务部门为我们办理了延期纳税手续，增加了一大笔流动资金。”山东银鹰股份有限公司负责人李勇说，税务部门通过查看财务报表，发现企业资金回笼少，可能存在资金困难，于是主动沟通了解情况，并按规定为企业办理延期缴纳税费合计201.46万元，极大地缓解了企业资金压力。

纳税可以依法延期，退税必须提速。为缓解出口企业资金压力，支持外贸出口稳定发展，税务总局要求全国各地税务机关积极推广便利化服务措施，将退税业务的平均办理时间加快20%。

随着“叮”的一声，云南缅光帽业（瑞丽）有限公司的会计王媛手机上收到了248万元出口退税款入账信息，“从申请到收到退税款只用了2个工作日，这笔钱真是雪中送炭！”

云南瑞丽是中缅边境上人员、车辆、货流量最大的口岸。受疫情影响，一些中缅边境的出口企业面临原材料供应不足、国外订单逾期、资金短缺等问题。为帮助企业缓解资金压力，德宏傣族景颇族自治州税务部门开通出口退税“绿色通道”，同时加强与国库的沟通协调，加快税款退付进度，实现“当日批”“当日退付”，在最短的时间内将出口退税款退到企业手中。

疫情期间，各地税务部门与时间赛跑，让减税降费的政策红利加速释放。

“2月28日广东省社保费减免文件出台后，短短几天内，公司就通过电子税务局，‘免填单、免申请’直接享受了减半征收社保费68万元。”拿到广东省首单减半征收社保费的税票，广州唯品会电子商务有限公司财务人员冯梓坤心情颇为激动。

税费红利早一天落地，企业就多一份发展力量。为此，税务部门第一时间行动，高效落实企业2月份已缴纳社保费款退抵工作，确保“应免尽免、应减尽减、应退尽退”。截至3月11日，广东省税务局累计为103万户用人单位退费65亿元；浙江宁波市税务局已为10.8万户企业办理社保费减免5.4亿元……

“最新出台的系列减税降费政策，具有着力点准、覆盖面广、时效性强、层次清晰等特点，有效对冲了疫情给企业生产经营带来的影响。”北京国家会计学院教授李旭红说。

税收服务提升——

“非接触式”办税便利企业

“疫情发生以来，党中央、国务院部署出台了4批支持疫情防控和经济社会发展的税费优惠政策，从作用和功能看，这些政策具体可分为支持防护救治、支持物资供应、鼓励公益捐赠、支持复工复产四个方面。”3月17日，国家税务总局开办的“税务讲堂”以视频形式在官网推出，税务总局政策法规司副司长戴诗友作为首期讲授人，详细介绍了支持疫情防控和经济社会发展的税费优惠政策情况。

如今，不少地方税务机关的“税务讲堂”都从线下搬到线上，企业税收辅导的形式变了，但“含金量”一点不低。

疫情期间，税务部门通过大力推行“非接触式”办税等措施，进一步优化税收服务。

“公司刚复工复产，急等着开发票，能不能帮帮我们？”电话那头的声音有些着急。原来山东中凯兴业贸易广场有限公司在电子税务局提交了最高开票限额申请，按照流程需要7天才能办完，潍坊市寒亭区税务局一分局的工作人员收到办理申请后，迅速审查了纳税人上传的电子资料，采用先审批后核查的方式，当天即完成发票审批，并通过“微税e栈”将行政许可决定书送到企业财务人员手中。“这次审批全程不见面，速度特别快，让我们感受到税务部门的温暖。”企业财务负责人徐丽丽说。

按照“尽可能网上办”的原则，疫情发生后，税务总局迅速发布了《“非接触式”网上办税缴费事项清单》，梳理明确185个可在网上办理的涉税缴费事项，涵盖发票领用代开、税收减免备案、税费申报缴纳、跨区域涉税事项报告等日常高频涉税事项，最大程度减少办税缴费服务场所人员聚集，降低疫情传播风险。

国家税务总局党委书记、局长王军表示，税务部门将深入落实落细优惠政策落实要给力、“非接触式”办税要添力、数据服务大局要尽力、疫情防控工作要加力的“四力”要求，完成好支持疫情防控、助力企业复工复产的任务，全面有序推进年初确定的各项税收工作，用敢打硬仗、能打胜仗的精气神，努力把疫情造成的损失降到最低。

《 人民日报 》（ 2020年03月30日 18 版）

(责编：曹昆)