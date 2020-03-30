警惕“跑分”陷阱（理财参谋）

近年来，支付行业总体健康有序发展，但有些非法网络平台通过自建“跑分”平台，利用一些风险意识薄弱者贪图收益的心理，诱导其出租出借个人收款码，变相为赌博等违法犯罪行为提供收款服务。近日，人民银行发布提示，提醒人们警惕“跑分”陷阱，注意保护好个人信息，不要随意接受他人扫码请求。

所谓“跑分”，实际上就是非法网络支付平台利用用户的二维码收钱。“跑分”一般有几个特点：一是参与者提供收款码给非法网络支付平台，同时也给非法网络支付平台缴纳一定的保证金；二是非法网络支付平台利用这些收款二维码进行收款；三是每当用户收到一笔款项时，对应缴纳的保证金就会相应减少，由此来完成一进一出的“跑分”行为，同时用户会得到一定比例的佣金。

“跑分”看似有利可图，实则危害很大。比如，用户在“跑分”平台诱导下，缴纳一定的代理费，若代理商跑路，用户将遭受资金损失。同时，在平台提供的大量真实个人资料信息一旦被不法分子收集利用，会造成诸多不良后果，如名誉受损、推销电话或短信骚扰、接到诈骗电话、账户密码被盗等。

不仅如此，用户制作大量金额不同的收款二维码，用于“跑分”平台抢单，这些二维码被用于赌博、诈骗等违法犯罪活动中进行收款，其实就是洗钱。

专家提示，人们应注意保护个人信息，不要因一时图利，随意出租出借个人银行账户、支付账户等，更不要将个人身份信息给他人使用。在日常线下购物过程中，人们要保护好付款码信息，不要随意将自己的付款码暴露在公开场所，以免被他人使用扫码设施扣款，造成个人财产损失。在网购消费时，要注意识别网站的真实性，不要随意打开可疑网站、下载可疑APP，尽量避免通过超链接登录网上银行、购物网站或第三方支付网站，防止因疏忽大意造成个人信息泄露。

专家建议，人们可以对个人银行账户或支付账户适当设置交易限额，以保护资金安全，谨慎开通小额免密支付业务。不要随意接受他人扫码赠礼品的请求，以防止个人信息被窃取，成为一些人“跑分”的工具。

《 人民日报 》（ 2020年03月30日 18 版）

(责编：曹昆)