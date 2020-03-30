湖北民航机场正式复航

29日，湖北十堰武当山机场地勤人员指挥一架客机出港准备起飞。

陶德斌摄（影像中国）

本报武汉3月29日电 （记者吴君）29日零时06分许，搭载64名乘客的福州航空FU6779航班从宜昌三峡机场飞往福州。这是湖北民航机场29日正式复航后的首架航班。

根据中国民航局《关于恢复湖北省民航航班的通知》，3月29日零时起，恢复湖北省除武汉天河机场外其他机场的国内客运航班，恢复湖北省各机场货运航班。据悉，湖北除武汉外，有五个民用机场，分别是十堰武当山机场、神农架机场、宜昌三峡机场、恩施许家坪机场、襄阳刘集机场。

《 人民日报 》（ 2020年03月30日 02 版）

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