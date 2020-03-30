市场供应足 流通渐正常（锐财经·一手抓防疫  一手促发展（36））

经过两个多月的暂停后，湖北武汉首个大型商贸市场汉口北国际商品交易中心30多个市场全面开市运行。市场内服装、食品、鞋业、二手车、文体等各大行业的市场经营户纷纷通过各大平台线上卖货。图为3月29日，在武汉汉口北文体玩具城，主播正在通过直播卖文具。

柯 皓摄（人民视觉）

农产品批发市场复工率达到99.4%、大型连锁超市、品牌便利店的复工率分别达到了99.5%和95.4%……国务院联防联控机制3月28日举办的恢复商品流通和商业秩序工作情况发布会上，商务部公布的最新数据显示，当前中国流通企业复工水平稳步提高、持续向好，商品流通和商业秩序有望早日全面回归正常。

市场供应充足

新冠肺炎疫情发生以后，对流通和消费短期造成了较大影响。目前，在一系列政策措施的发力下，当前流通企业复工水平稳步提高、持续向好，市场供应总体充足，价格稳中回落，市场销售触底回升。

大型批发市场、连锁超市、品牌便利店和电商平台的复工率和营业额总体恢复。商务部消费促进司负责人王斌介绍，截至3月27日，农产品批发市场经营商户复工已达97.6%，交易量比2月初增加了50%以上。大型连锁超市、品牌便利店的销售已经超过了去年同期的水平。3月中旬商务部重点监测零售企业销售额比2月中旬增长7%。

电商平台全部开工营业，平台的商户复工率达到了84.5%，比2月底提升了14个百分点。百货商场的复工率达到了95.8%，比2月底提升了35个百分点，销售额恢复到去年同期的50%左右。餐饮、住宿、家政等企业的复工率分别达到了80%、60%和40%，销售额恢复到去年同期的35%左右。

不过，流通企业复工营业仍面临一些问题。“市场人气回升还比较缓慢，居民对疫情还存在着防范的心理，外出消费较为谨慎。”王斌说，“地方和中介组织反映，美容美发、洗浴、洗染、家电维修等居民服务生活业，特别是街边的小店，还有一些中小商贸流通企业开业率不高。”此外，复工还面临着资金短缺、人手不足、成本攀升等实际困难。“我们相信，疫情防控的形势会进一步向好，一系列政策措施落地见效，商品流通和商业秩序有望早日全面回归正常。”王斌说。

给企业送“真金白银”

疫情防控期间，商业流通领域小微企业、个体经营户等受疫情影响较大。为减轻企业负担，党中央、国务院已经部署出台了四批税费优惠政策，帮助企业渡过难关。

“小本买卖、小店联系千家万户，一手提供了就业，一手方便了我们的生活，这些小店的抗风险能力比较弱，帮助他们渡过难关，是我们税务部门非常关心的问题。”国家税务总局政策法规司副司长王世宇介绍，住宿餐饮、美容美发等属于生活服务业，在一定时期内取得的收入免征增值税；餐饮住宿等受疫情严重影响的困难行业，亏损结转年限由5年延长到8年。小店大多数是年销售额在500万元以下的小规模纳税人，国家对此专门出台了税费支持政策，明确3月至5月，湖北省境内的小规模纳税人免征增值税，其他省份的小规模纳税人增值税征收率由3%降到1%。

王世宇介绍，在落实好税费优惠政策的同时，税务部门还通过延时办、依法缓，进一步帮助企业缓解资金压力。“所谓延时办，是指根据疫情防控的需要，税务总局已三次延长申报纳税期限。同时，还明确受疫情影响到期仍无法办理纳税申报或者延期申报的纳税人，及时向税务部门书面说明正当理由后，可补办有关手续、办理申报。”

“依法缓，则是指对确有特殊困难的企业，税务部门通过依法办理延期缴纳税款以及社保费缓缴等方式，积极帮助这些企业缓解资金压力。”王世宇说，“下一步税务机关将按照党中央、国务院的决策部署，继续采取实打实、硬碰硬的措施，保证这些‘真金白银’送到这些小店手中。”

恢复秩序提升人气

如何尽快恢复商业秩序、提升市场人气？据介绍，商务部正积极会同相关部门和各级地方政府采取5方面“强化”措施。

强化部署推动。在做好外防输入、内防反弹的前提下，划分企业和网点的类别，排除不合理的限制，稳妥推进流通企业复工营业。

强化协作联动。加强各部门之间的协调，及时解决企业用工不足、交通物流受阻、防疫防护用品紧缺等问题；促进快递与电商平台协调对接，推动上下游企业加快复工复产。

强化政策支持。因地制宜地出台放宽汽车限购、开展家电换购补贴、举办“线上购物节”、发放购物消费券、完善社区快递自提服务等促消费的政策措施。

强化服务保障。深化商务领域“放管服”改革，简化办事流程。

强化调研推广。研究提出稳定大宗实物商品消费，支持发展新业态、新模式，完善社区消费，促进发展小店经济等政策建议。

中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍在接受记者采访时指出，在有序推动流通企业复工的同时，还要着力释放被抑制的消费需求。同时，应出台鼓励企业创新发展的具体政策，使疫情期间已经强化的网络消费习惯进一步增强。“除了鼓励电商平台创新发展，提升商品销售规模外，还要鼓励‘互联网+’服务的业态创新，从而使中国消费增长从商品向服务消费升级的趋势得到进一步增强，为消费增长创造出更多的消费亮点。”赵萍说。

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