云招聘，就业服务“不打烊”

3月10日，河北省秦皇岛市人才市场工作人员使用网络平台直播企业用工招聘信息。

曹建雄摄（人民视觉）

3月12日，上海师范大学大四学生吴文婷参加国资委央企云招聘上海站专区招聘活动。

新华社记者 刘 颖摄

“请你为这篇微信推文想一个标题。”隔着手机屏幕，企业面试官给王璐出了一道题目。王璐思考了一会儿，给出了答案。接着面试官又提了第二个问题……受到新冠肺炎疫情影响，王璐春节后的面试挪到线上举行，令她始料未及，“这是我第一次体验视频面试”。

王璐是北京某高校2020届毕业生。依照往年情形，现在正是奔走于各大招聘会、参加笔试和面试的时间。然而今年，这些都要在线上进行。最近，王璐除了写论文，就是浏览招聘网站、投简历、参加网上笔试、视频面试等。

姗姗来迟的春季招聘，“云”成了最鲜明的特色。随着复工复产加速，企业用人需求逐渐旺盛，云招聘如火如荼地开展起来。近期，国家相关部门、高校、媒体、求职平台等通力合作，推出各式各样的线上招聘活动，帮助求职者与用人单位对接，对求职者和用人单位来说，云招聘都是一种全新体验。

春招在“云”上

求职圈一直有“金三银四”的说法，每年3-4月是求职、跳槽的黄金时间。招聘会、双选会纷至沓来，求职者东奔西跑、异常忙碌。但今年换了一个方式。

3月16日，人民日报客户端“暖春行动”全国求职招工云对接平台正式上线。中石化、华润、京东、顺丰、美团、字节跳动、苏宁、蒙牛、娃哈哈等众多企业参与其中，求职者可以和企业实现在线交流互动。截至目前，该平台提供岗位超过64万个，超过147万人在线找工作。

3月2日，“春暖花开 国聘行动”在中央广播电视总台“央视频”APP上线。中核集团、中国移动、国家电投等超过2600家企业参与，累计提供岗位超过2.6万个。

大学毕业生是每年求职大军的主力，今年普通高校毕业生将达到847万人，针对大学生的各类云招聘活动也不断开展起来。

教育部大学生就业网（新职业网）联合5家社会招聘网站举办了“2020届高校毕业生全国联合网络招聘——24365校园招聘服务”活动，上线一周就已累计发布200多万个校园招聘岗位信息。

3月2日，李君在家参加了北京大学首场“空中宣讲会”。宣讲会是中国电子科技集团专场，“电科集团介绍了公司发展状况、招聘需求，还邀请校友分享工作经历等，跟在现场参加没什么区别。”李君说。

在李君看来，这种空中宣讲会更加节约时间，在观看直播的同时，也可以继续浏览其他招聘信息，“可谓一举两得。”

北京大学学生就业指导服务中心副主任吕媛向记者介绍，北京大学自3月2日以来已经举办“空中宣讲会”超过30场。而在3月6日举办的第一场“在线双选会”，吸引优质企业350家，提供岗位超过2.3万个，此外还将推出多个双选会专场。

智联招聘提供的数据显示，截至3月18日，智联招聘已上线414场空中双选会，其中包含海外专场21场。此外，已成功举办147场空中双选会，超过7.2万家企业参与，发布职位超过27万个，报名学生人数超过61万，收到简历投递超过225万人次。未来数字还将进一步增加。

随着复工复产持续深入，经济秩序不断恢复，各地也在加大力度吸引人才就业，纷纷出台政策支持云招聘。福建省充分利用互联网搭建高校毕业生供需对接平台，免费为广大用人单位和求职毕业生提供网上求职招聘、视频面试等公共就业服务；四川省成都市上线云招聘专场，首批次发布808家企事业单位岗位1609个、需求人数11722人，并且将成都市人才引进计划和相关政策等一并公布。

“云”面试，新体验

李君在接受采访时刚刚参加了一家国企的视频面试。“一共有4位面试官，轮番向我提问题，大概持续了40分钟。”李君回忆着面试的情形，这是她第三次参加视频面试。

云招聘的核心就是将传统现场面试变为“云”面试，通过电话、视频实现求职者与招聘方“隔空对话”。防疫期间，为了减少聚集，这不失为明智之举。

互联网公司、招聘平台等也在不断推出软件来服务“云”面试。腾讯公司仅用6天时间就在“腾讯会议”产品上增添远程面试功能，直接服务云招聘；钉钉新推出视频会议口令功能，面试人员可以从多平台进入，同时还增添了白板演示功能；58同城向平台招聘企业免费开放视频面试平台……

“云”面试效果究竟如何？

“我感觉效果挺好。”李君向记者表示，“我不用直接面对面试官，有一个自我调适的空间，会消除紧张感。如果是现场面试，情况则相反，我会很紧张。”

同为2020届毕业生的徐家琛同意李君的观点，隔着屏幕，多个人一块面试，不会感到紧张。而徐家琛更认可“云”面试的高效。

“如果主考官是2人左右，我觉得视频面试和现场面试没什么区别。反而视频面试更加方便，省去了许多等待的时间，到点直接进入线上会议室就行。”徐家琛说。

也有些人的体验并不是很好，在采访中，一位毕业生表示，参加面试时，面试官不出现在画面里，只有自己对着屏幕，让他对视频面试的好感降低不少。

还有不少求职者表示，“云”面试有技术门槛，虽然现在网络方便，但很多时候并不是很稳定。网络状况不佳会导致声音、画面传输变慢，使面试效果大打折扣。

不仅是求职者，不同企业对“云”面试的态度也截然不同。

陕西西安一家国企负责人事的罗女士表示，视频面试只能做到初步筛选，进一步考察还是要等到疫情过后现场进行。“通过视频面试，抗压能力、个人形象、眼神交流等这些在招聘中比较注重的方面无法得到全面考察，所以我还是更倾向于现场面试。”罗女士说。

互联网企业则相反，经过长时间探索，对云招聘更加得心应手。比如腾讯，其业务方向关注数字经济和产业互联网，对全国各地的人才乃至全球的人才都保持高度关注。“我们很早就开始探索线上招聘的形式，打破空间和地域限制连接优质人才，应聘候选人采用线上面试的意愿也较高。”腾讯招聘总监戴俊俊说。

在此次防疫期间，腾讯进一步优化和升级应聘流程，应聘者从岗位申请到线上面试，再到被录用后无接触办理入职、完成入职手续并加入远程办公，紧锣密鼓，环环相扣，无缝衔接，可谓是一条龙服务。

放下焦虑，做足准备

疫情虽然推迟了春招，但并不会取消。许多人担心用人单位会缩减招聘规模，对本就严峻的就业形势而言，这无疑是雪上加霜。

但从众多求职平台的数据来看，这种担心是多余的：拉勾网对平台大客户的调研结果显示，超90%企业都会继续招聘甚至扩招；猎聘发布的大数据报告显示，互联网医疗、在线教育、远程办公以及生活服务类互联网产品的人才需求恢复最快，新增岗位数比2019年同期超过78%。

根据智联招聘的数据，有45.2%的被调研企业表示今年应届生招聘计划“没变化”或“有所增加”，明确表示有所减少的只有22.2%。多数企业还表示，校园招聘将实行云招聘，包括宣讲、简历投递、笔试、面试、录用信审批、入职培训等都转为线上进行。

吕媛建议，求职者在参加云招聘时要注意三点：精准表达、关注细节、硬件保障。“精准表达就是要言简意赅、突出重点，可以围绕关键词进行阐释；关注细节是提前学习了解一些面试礼仪方面的注意事项，给面试官留下好印象；硬件保障顾名思义就是手机或者电脑、网络稳定性、安静的环境等提前确认准备妥当。”吕媛解释。

罗女士表示，云招聘是一种比较高效的招聘方式，通过网络就可以实现简历多投，她建议求职者可以多试几家，“鸡蛋不要放在一个篮子里”。

58同城相关负责人在接受采访时表示，根据统计数据，交通物流、教育、金融、互联网行业使用视频面试、直播招聘较多，招聘司机、销售、客服岗位以及人事行政岗位相对突出。一些明确了复工时间的行业（比如卖场、线下教育机构等）也开始利用视频面试的方式提前启动招聘工作。对这些行业感兴趣的求职者可以多关注，提前准备线上笔试、视频面试等。

随着疫情形势向好，经济社会秩序将逐渐恢复正常，云招聘会迎来一波高峰。尤其是以互联网平台为基础的AI、VR、视频等线上新兴创新招聘渠道，更利于就业大数据的行业发展，加速供需双方的精准就业效率匹配。可以预见，随着技术进一步成熟，云招聘将会成为未来招聘市场的一种重要形式。

“现在蓬勃发展的云招聘模式，为就业和人事工作提供了全面数字化契机。随着人才进一步跨地域流动和网络条件、技术的完善成熟，云招聘会得到越来越广泛的应用。”戴俊俊说。

(责编：栗翘楚、庄红韬)