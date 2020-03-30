2019年演出票房迈入200亿大关

本报电 （记者郑 娜）近日，大麦网联合灯塔研究院发布《回望峥嵘 企盼春天——2019年演出行业洞察报告》。报告显示，2019年中国演出票房迈入200亿大关，同比增长7.29%，票房增速赶超电影市场。

报告显示，过去一年中国演出市场蓬勃发展，剧场、演唱会、旅游演出在票房上齐头并进，形成三足鼎立态势。市场消费结构“年轻化”趋势明显，呈现“低频次、高单价、稳输出”的特征，“95后”购票能力持续看涨，成电影演出消费主力。“跨城观演”成为新常态，沿海演出消费升温。现场观演已经成为当下年轻人文娱休闲的新风尚。演出票房贡献方面，去年旅游演出增速最猛，同比上升9.58%，票房收入为73.79亿元，直逼剧场的84.03亿元。演唱会票房收入为42.59亿元，同比上升6.88%。

报告还对2020年演出行业的发展趋势进行展望。受新冠肺炎疫情影响，线下演出按下暂停键，但“云音乐节”“云演唱会”“云剧场”等创新表演形式应运而生，直接带动一部分用户由线下转战线上观演，有望形成新的演出风口。报告还指出，随着5G时代的到来，VR、AR等数字虚拟技术将打破不同艺术形式和观演人群的壁垒，推动沉浸式观演升级。与此同时，文化演出在空间上还形成了新的业态形式，作为专业剧场外沿的商场、地铁、书店开始形成新的演艺空间。截至今年1月，上海市“演艺新空间”已达50家，未来三年这一数字将增至200家。

《2019年演出市场洞察报告》是大麦网联合灯塔研究院发布的首份全维度演出行业洞察，中国演出行业协会为本次报告提供行业指导。

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