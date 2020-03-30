跨境电商主动化“危”为“机”

长沙跨无止境电子商务有限公司2月10日复工至今，出口贸易额达1.5亿元，包裹量达223668单，成功实现逆势增长。图为仓库工人正在抓紧对货物封装打包。

新华社发

全球新冠肺炎疫情持续，多国在出入境、物流、海关监管等方面监管趋严，跨境电商行业迎来大考。同时，当人们“宅”在家里，消费需求进一步释放，进口消费走向更加常态化。数据显示，今年前两个月，广东跨境电商进出口额同比增长33.4%。今年2月，天猫国际、京东国际、考拉海购等进口跨境电商平台订单大增。

中央和地方政府出台了一系列帮扶政策，降低企业负担、促进复工复产。海关加快清关、检验速度，商务部出台支持外贸新业态新模式发展等举措，对促进跨境电商长远发展提供支撑。疫情之下，跨境电商能否化疫情之“危”为发展之“机”？

跨境销售逆势增长

日本的纸尿裤、美国的婴儿辅食、德国的电动牙刷……这些天，在湖南长沙黄花综合保税区的一个仓库里，长沙跨无止境电子商务有限公司工人消毒后，戴着口罩分拣来自世界各地的货物。经过分装打包、贴快递面单等程序，这些货物被送上运输车，最终到达“海淘”消费者手中。仓库内，每天都有专人用消毒液给仓库物资进行消毒杀菌。

全球新冠肺炎疫情暴发，人们的跨境线上消费需求释放，各大电商平台和外贸企业进口订单大增。1-2月，广东外贸进出口下滑，但跨境电商等新型贸易业态呈现增长态势，继续保持全国首位。海南前两月的跨境电商业务增长达5.5倍。今年2月，天猫国际进口商品消费额同比增长超52%。进口新消费需求激增，比如3月5日至8日的“3·8女神节”，天猫国际上进口家用脱毛仪的成交同比增长850%；涂抹式面膜、美白牙贴、男士护肤用品都大受欢迎。

网经社门户网站电子商务研究中心网络零售部主任莫岱青表示，防疫期间，消费者消费需求进一步释放，进口消费更加常态化，消费者与平台间的黏性会增强。可以说，跨境电商迎来了新机会。

政策扶持企业自救

进出口货物能够快速到达消费者手里，受益于政策扶持帮助。

商务部印发《关于应对新冠肺炎疫情做好稳外贸稳外资促消费工作的通知》，提出支持企业有序复工复产、支持外贸新业态新模式发展等22条措施。海关总署从减免滞报金和滞纳金等4个方面推出新措施，进一步降低通关成本，比如在湖南长沙，当地海关推出网上作业、网上办事、“7×24小时”通关服务，尽可能为进出口企业提供便利。在上海，当地政府出台包括支持企业开拓国际市场等11条政策措施，跨境电商平台的作用得到极大凸显。

跨境电商平台和企业也在积极自救。在浙江杭州，随着国际航线减少，商业包机常态化运营成为杭州至欧洲地区跨境电商出口的特色项目。很多外贸企业提前预判，备足了物资。

跨境平台eBay（电子港湾公司）全球副总裁、国际跨境贸易事业部中国区总经理郑长青表示，中国各级政府部门采取了针对性帮扶企业的措施，像减免房租、下调贷款利率、延期还本付息、部分返还企业缴纳的社会保险费、完善税收减免政策等措施，降低了企业负担，保障了企业融资需求，对于受疫情影响的企业无疑是雪中送炭。对跨境电商来说，海关加快清关速度，各地跨境电商综合试验区提供海外仓信息服务，帮助企业利用海外仓扩大出口以及支持市场采购贸易与跨境电商融合发展等，更夯实了跨境电商长远发展的基础。

大力培育自主品牌

疫情对跨境电商造成的负面影响也不小，如商品库存、仓储、供应链及现金流等问题。

供应链断裂是首要问题。有媒体调查显示，库存不够、供应跟不上已经成为疫情之下各电商卖家最担心的问题之一。不过，随着中国很多工厂复工复产，供应短缺的状况正在好转。

物流受阻是又一困难。据统计，全球越来越多的国家宣布进入紧急状态，其中部分为“战时状态”。由此引发的物流受阻将影响跨境电商物流的时效性，可能引发买家退货、退款现象发生。此外，出入境受限还会对跨境电商的新品开发造成影响，尤其是对于季节和物流敏感度较高的品类。

业内人士表示，当下，对一些来料加工型企业来说，供应链完全恢复需要一定时间。从消费角度看，除了特定产品如生活必需品、防疫物资等刚需产品，其它产品订单会出现不同程度下降。

总体看，疫情对跨境电商是机遇与挑战并存。对中小型电商平台来说，主动出击、化“危”为“机”显得十分重要。

网经社门户网站电子商务研究中心特约研究员、上海正策律师事务所律师董毅智认为，跨境电商应在内销和外销上进行合理搭配，降低风险；对产业链及供应链进行备份，确保能够进行应急反应；在渠道上进一步打通。“这次疫情对消费端、供应链等都带来了深入改变。尤其伴随着5G的到来，跨境电商在技术、营销手段、供应上都要转变思路。”

“跨境电商应该更加自信，拿出更多精力，培育自主品牌。”董毅智认为，防疫期间，中国各级政府、公众表现出的凝聚力、战斗力也启示我们，对于消费者诟病的一些跨境电商长期存在的质量问题、物流问题、服务问题等，都可以通过进一步强化政府监管、技术创新、社会监督来解决。“只有打造出一个更好的电商环境，我们才能创造更多的自主知名品牌。”

(责编：栗翘楚、庄红韬)