商务部：促增量稳存量 实现全年稳外资目标

在近日召开的2020年全国外资工作会议暨应对疫情稳外资工作电视电话会议上，记者获悉，接下来，商务部将加大各项稳外资政策落实力度，推动外资企业复工复产，提升投资便利度，优化外商投资环境，以促增量、稳存量并举实现全年稳外资目标任务。

商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文指出，我国经济长期向好的基本发展趋势没有变，超大市场规模的强大磁吸力没有变，在产业配套、人力资源、基础设施及投资环境等方面的综合竞争优势没有变，外商长期在华投资经营的信心没有变，要切实增强做好全年稳外资工作的决心和信心。

他表示，接下来，坚持促增量、稳存量并举，做好招商、安商、稳商工作，增强外商长期投资经营的信心，切实做好全年稳外资工作。

对于具体举措，王受文介绍，要突出重点，狠抓落实，为存量外资企业提供更好的服务，加快推动外资企业复工复产；加大各项稳外资政策落实力度，确保内外资企业平等享受各项助企纾困政策；实施信息报告制度提升投资便利度，提升投资促进和招商引资水平，推动各类开放平台建设，持续优化外商投资环境。（记者王文博）

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