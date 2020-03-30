商务部：促增量稳存量 实现全年稳外资目标

在近日召开的2020年全国外资工作会议暨应对疫情稳外资工作电视电话会议上，记者获悉，接下来，商务部将加大各项稳外资政策落实力度，推动外资企业复工复产，提升投资便利度，优化外商投资环境，以促增量、稳存量并举实现全年稳外资目标任务。
商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文指出，我国经济长期向好的基本发展趋势没有变，超大市场规模的强大磁吸力没有变，在产业配套、人力资源、基础设施及投资环境等方面的综合竞争优势没有变，外商长期在华投资经营的信心没有变，要切实增强做好全年稳外资工作的决心和信心。
他表示，接下来，坚持促增量、稳存量并举，做好招商、安商、稳商工作，增强外商长期投资经营的信心，切实做好全年稳外资工作。
对于具体举措，王受文介绍，要突出重点，狠抓落实，为存量外资企业提供更好的服务，加快推动外资企业复工复产；加大各项稳外资政策落实力度，确保内外资企业平等享受各项助企纾困政策；实施信息报告制度提升投资便利度，提升投资促进和招商引资水平，推动各类开放平台建设，持续优化外商投资环境。（记者王文博）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】