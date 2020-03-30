工信部：将对新能源汽车及相关政策作出调整 推动汽车产业健康发展

人民网北京3月30日电 （记者车柯蒙）今日，国新办召开发布会，介绍制造业复工复产有关情况。“汽车产业在国民经济当中具有举足轻重的地位，从疫情得到初步遏制以后，我们就重点关注汽车等国民经济支柱类产业的复工复产问题。”工业和信息化部副部长辛国斌表示。

为推动汽车行业复工复产，工信部重点抓住以下三方面工作：

一是抓好全产业链协同复工“一个面”。工信部成立工作专班，把15家重点整车企业作为重点联系对象，建立健全包含交通运输部、人民银行等部门以及26个地方工信部门的综合协调机制。自2月19日起，重点联系的15家企业提出很多具体的问题，这些问题涉及到26个省市1300多家企业。经过协调，截至目前，上述所有供应链企业已经全部实现了复工复产。

二是打通重要物资和人员返岗运送“两条线”。针对国内外整车企业提出将湖北省供应商的库存零部件尽快运出保障生产供应问题，我们与湖北省经信厅协商，指导企业办理紧急物资运输许可，并与交通运输部联系，帮助企业办理运输通行证，救了企业燃眉之急。针对武汉地区增压器、液压系统、空调等零部件企业员工返岗率低、产能难以满足整车企业需要问题，我们与武汉市经信局、东湖开发区指挥部协调，帮助企业前往全国50余个市县接运返岗人员，迅速提升产能，解了整车企业断供之危。

三是聚焦企业生产保障、产品审查、资金需求“三个点”。围绕整车及零部件企业复工复产中反映集中的急难问题，急事急办，特事特办，重点推动解决。比如我们针对防疫物资缺乏的问题，帮助协调解决了20余万个口罩、额温枪等防疫物资，保证相关企业的复工复产。针对25家汽车企业200多辆试验车，因为内蒙古牙克石冬季试验场停业无法试验的问题，我们协调内蒙古地区及时调整营业时间，解决了试验用车在试验场的试验问题。针对疫情期间汽车企业面临的第三方机构检测不便，部分零部件更换供应商无法及时通过产品审查问题，我们及时推出了产品自我检验承诺等便企措施，按便利方式累计办理了2000多项产品审查。针对部分零部件供应商资金紧张的问题，我们也组织梳理了11个省市、260余家企业的资金需求问题，及时推荐给央行和相关金融机构，帮助解决企业的资金供给困难。

辛国斌表示，在各方面的共同努力下，自2月19日到现在，汽车行业企业整体开工率已由60%左右提升到97%，员工复岗率由50%左右提高到82%，总体达产率已经与去年同期水平相当。但是对汽车行业来讲，目前仍然面临着很大的困难和问题，特别是整个消费需求不振的问题，即使目前企业复工复产率比较高了，但是由于市场需求不足，企业库存增加，有可能在后续的一段时间里，一些企业的达产率还会进一步降低。

为了解决这些有效需求不足的问题，工信部积极配合相关部委，研究稳定和扩大汽车消费的政策建议，督促各地区加快出台促进汽车消费的政策措施，目前已有广东、山东、吉林、海南和深圳、宁波、杭州、南昌等省地市出台了一些具体的政策，相信后续会有更多刺激消费的政策出台。

辛国斌同时介绍到，工信部还会对新能源汽车以及相关政策，近期会协调相关部门作出调整，进一步推动汽车产业协调健康发展。

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