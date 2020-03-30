工信部：我国中小企业复工率已达到76.8%

人民网北京3月30日电 （记者车柯蒙）今日，国新办就制造业复工复产有关情况召开发布会，工信部中小企业局局长梁志峰介绍到，根据工信部对使用云平台的中小企业监测显示，截至3月29日，我国中小企业复工率已达到76.8%。

梁志峰表示，当前中小企业复工复产呈现三个特点：

一是从行业看，工业、建筑业等第二产业复工率高于生产性服务业，生产性服务业高于生活性服务业，但随着国外疫情的蔓延，出口型企业承压加剧；二是从地区看，各地复工复产率呈齐头并进之势，湖北省近日快速上升；三是从企业类型看，“专精特新”中小企业复工复产率明显高于中小企业总体水平，规模越大复工复产率越高，微型企业复工复产难度更大。

梁志峰介绍到，为推动中小企业复工复产，工业和信息化部充分发挥国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室协调作用，做了以下四方面工作：

一是政策先行，推动纾困解难。推动有关部门实施降低小规模纳税人增值税征收率、减免企业社保费和实施企业缓缴住房公积金等一系列财税、金融、社保等政策，鼓励地方出台配套的政策。

二是压实地方政府和有关部门责任，狠抓政策落地。组织各地中小企业主管部门会同有关部门和金融机构，梳理摸排中小企业融资需求，加强融资服务对接，推动金融惠企政策精准有效落地。

三是优化服务，增强发展信心。发挥中小企业服务体系作用，疫情防控期间各地共举办服务活动1.2万场次，开展服务120多万次，服务企业240多万家，服务1000万人次。实施中小企业数字化赋能专项行动，推动中小企业实现数字化管理和运营，提升智能制造和上云用云水平。发布《支持中小企业应对新冠肺炎疫情政策指引》，方便企业享受政策。启动中小企业线上培训“企业微课”，上线420多门课程，总访问量达950多万人次。

四是统筹协调，畅通产业链条。以龙头企业带动上下游配套中小企业复工复产，效果是非常明显的，92家龙头企业一共带动了上下游40多万家中小企业复工复产，为中小企业的发展提供了助力。

梁志峰表示，下一步，还将抓“四个注重”：

一是更加注重发挥市场在资源配置中的决定性作用，推动进一步健全支持中小企业发展的制度，不断深化改革来消除制约企业发展的各种障碍，不断优化营商环境。

二是更加注重发挥好政府的作用。一方面是推动已经出台的惠企政策抓好落实。另外一方面是进一步压实属地责任，发挥好各级中小企业发展工作领导小组办公室的协调作用，使政策真正落地见效。同时加强政策研究与储备，随时应对各种复杂的局面。

三是更加注重发挥社会各方面的力量。3月27号，我部与民政部联合印发了《关于开展志愿服务 促进中小企业发展的指导意见》，就是希望广泛发动社会各界都来帮助中小企业共渡难关。

四是更加注重发挥创新的力量，深入推进5G、工业互联网、人工智能等新一代信息技术加快发展，实施中小企业数字化赋能专项行动。加强小微企业创新创业示范基地的建设，用技术创新、模式创新来推动中小企业复工复产，实现可持续、高质量的发展。

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